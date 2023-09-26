大和：布局AI股 迎多頭行情

外資大和資本最新報告指出，根據國際客戶反饋，現階段AI仍是討論焦點，考量市場多頭行情將要到來，將於第4季由晶片循環轉佳推動，並一路延續到2024年，因此此波拉回正是布局的好時機。

大和亞洲科技研究部門主管徐禕成除建議客戶低接布局外，更聚焦四大領域，包括上游晶片、ASIC、晶圓代工、零組件。台廠中，建議「買進」台積電、聯發科、全新、大立光、貿聯-KY、亞德客-KY等六檔個股。

徐禕成在最新出具的「全球科技策略」報告中指出，上周大和與新加坡、馬來西亞等各地市場的重要客戶進行面對面的深入交流，儘管近來市場雜音增加，不過AI話題仍是相關國際客戶熱烈的討論焦點。

多數客戶認為，AI族群在歷經一波強勢的股價漲升後，雖然近來轉趨修正，不過由於從基本面來看，客戶認為AI非如當年的網路泡沫那樣虛幻，需求是真實而強烈地存在，因此積極尋求估值調整後可以適合進場買入的AI股。

徐禕成認同上述觀點，並建議客戶，由於市場多頭行情要來了，將於第4季由晶片循環轉佳所推動，並一路延續到2024年，因此此波股價拉回，正是擇優進場布局的好時機。

徐禕成除建議客戶低接布局外，更聚焦AI供應鏈中，能提供更多附加價值的企業，含括上游晶片、ASIC等設計，以及晶圓代工、與能支持AI生態系升規的零組件產業，如晶圓、載板、光收發器、及散熱解決方案等。

儘管也有不少客戶基於總體經濟因素，對於未來景氣或行情復甦持懷疑態度，不過徐禕成認為，隨終端消費復甦驅動，特別是Android智慧手機及物聯網帶動下，將使晶片上升循環於第4季啟動，並以營收增長的方式顯現。

他認為，驅動Android智慧手機及物聯網復甦三大主因包括：低基期、新的換機周期（許多智慧機已經三年沒更換），以及由邊緣運算所實現的AI功能刺激新的購買動機。因此徐禕成對晶片產業景氣發展抱持相當正向態度。