高爾夫類股明揚跌停 法人看好相關概念股市場潛力
高爾夫球製造商明揚（8420）的屏東科技產業園區廠房於上周五（22日）發生嚴重的爆炸事故。而今（25）日開盤交易中，明揚的股價以跌停價格75.8元開出，與母公司明安（8938）一樣，也是因此事件而跳空下跌至跌停價格69元。
高爾夫相關概念股大田（8924）、復盛應用（6670）、鉅明（8928）、邁達康（9960）等個股，今（25）日股價受到上周五明揚廠房大火的影響，是常有聯想效應，股價都開高，大田（8924）股價以100元開高亮燈漲停，較上周五收盤上漲9元，法人表示，看好高爾夫市場的長期成長性。
疫情期間帶動打球人口年輕化、更多女性的投入及室內模擬高爾夫興起讓整體高爾夫市場規模擴大。法人表示，看好高爾夫市場長期的發展性，大田規劃投資3億元台幣於江西擴建新廠，於今年五月動工興建，預計於2024第3季投產，將增加產線自動化設備，降低人事成本及提高生產效率將有助毛利率提升。
法人表示，2023年為庫存調整的一年，預期大田營收年減41.1%至45.3億元，回到疫情前水準，稅後EPS 6.21元。而2024年在客戶庫存調整完畢下，公司營運將回到正軌。且在高爾夫產品重回成長及自行車穩定貢獻營收下，營收預期將年增15.6%至52.4億元，EPS 7.82元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言