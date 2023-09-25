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高爾夫類股明揚跌停 法人看好相關概念股市場潛力

經濟日報／ 記者林佳妏／即時報導
高爾夫相關概念股外資買賣超。經濟日報/製表
高爾夫相關概念股外資買賣超。經濟日報/製表

高爾夫球製造商明揚（8420）的屏東科技產業園區廠房於上周五（22日）發生嚴重的爆炸事故。而今（25）日開盤交易中，明揚的股價以跌停價格75.8元開出，與母公司明安（8938）一樣，也是因此事件而跳空下跌至跌停價格69元。

高爾夫相關概念股大田（8924）、復盛應用（6670）、鉅明（8928）、邁達康（9960）等個股，今（25）日股價受到上周五明揚廠房大火的影響，是常有聯想效應，股價都開高，大田（8924）股價以100元開高亮燈漲停，較上周五收盤上漲9元，法人表示，看好高爾夫市場的長期成長性。

疫情期間帶動打球人口年輕化、更多女性的投入及室內模擬高爾夫興起讓整體高爾夫市場規模擴大。法人表示，看好高爾夫市場長期的發展性，大田規劃投資3億元台幣於江西擴建新廠，於今年五月動工興建，預計於2024第3季投產，將增加產線自動化設備，降低人事成本及提高生產效率將有助毛利率提升。

法人表示，2023年為庫存調整的一年，預期大田營收年減41.1%至45.3億元，回到疫情前水準，稅後EPS 6.21元。而2024年在客戶庫存調整完畢下，公司營運將回到正軌。且在高爾夫產品重回成長及自行車穩定貢獻營收下，營收預期將年增15.6%至52.4億元，EPS 7.82元。

高爾夫 明揚

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