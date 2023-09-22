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選舉逼近政策概念股增溫 亞航領軍多檔軍工股強漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股失守半年線，今（22）日開低震盪，法人認為，目前大盤震盪整理，但看好「中秋變盤向上」，政策概念股可以找買點布局，軍工股、節能股表現增溫；亞航（2630）樂觀看待明年營運，且與捷克SPACEKNOW簽署合作備忘錄，鎖定航空、無人機、衛星等業務發展，股價開高走高，領軍多檔軍工股逆勢上漲。

亞航在法說會上透露，樂觀看待明年各項業務的成長，將推升明年營收持續成長，預估第一顆光纖陀螺儀將在明年2月量產，另外，與捷克SPACEKNOW簽署合作備忘錄，將發展航空、無人機、衛星等業務，將與碳基合作搶攻軍用軍規、軍用商規的無人機商機。

亞航8月營收3.74億元，月增10.4%，年減2.14%，累計今年前8月營收31.04億元，年增16.94%；法人推估，亞航明年軍用維修在手訂單約38億元，民用維修將增至7億元，加上新產品貢獻營收，全年營收可望超過47億元。

亞航今日以37.5元開出後一度拉升至39.7元，漲幅7.73%，盤中漲幅逾4%；軍工股雖是漲跌互見，但在亞航領攻下，雷虎盤中上漲逾3%，寶一及高僑上漲逾1%，漢翔、長榮航太、和成、晟田、駐龍、事欣科等股也都是上漲表現。

亞航 營收

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