外資大賣台股逾300億元 賣超最多竟是這個族群

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股今（21）日開低走低，終場收16316.67點，下跌218.08點，成交量2772.48億元，三大法人賣超397.84億元，外資賣超339.76億元。據統計，外資賣超國泰永續高股息（00878）30,296張，為賣超榜首，為連續第四日賣超，共計賣超74,313張。

外資今賣超前十大依序為國泰永續高股息、開發金、台積電、新光金、中鋼、台泥、復華台灣科技優息、元大台灣50、中信金合庫金

外資今日賣超前10名中金融股占據4檔，其中開發金遭賣23,524張排名第二，新光金遭賣21,542張排名第四，而中信金及合庫金分別遭賣17,682張、16,943張排名第九及第十。

開發金早盤以11.85元開出，盤中曾一度上漲，可惜隨後賣壓湧現，終場收最低11.75元，跌幅0.84%；新光金早盤以9.41元開出，終場收9.28元，跌幅1.38%，跌破季均線。

中信金早盤以24.7元開出，盤中最低一度達24.2元，終場收24.35元，跌幅2.01%，跌破十日均線，盤中一度跌破月線；合庫金以26.1元開出，盤中一路下殺，終場收最低25.65元，創半年來新低，跌幅1.72%。

外資今買超前十大依序為啟碁、華通、慧洋-KY、期街口布蘭特正2、仁寶、京元電子、廣達、陽明、智易、國泰20年美債正2。

合庫金 中信金

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