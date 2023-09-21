外資大賣台股逾300億元 賣超最多竟是這個族群

全球股市經過上半年的奔馳，進入下半年似乎出現熄火調整的走勢，五月以來大漲的ＡＩ股，這一陣子都出現大幅度回檔，原來期待的軍工展帶來的軍工股加持，看起來也有一點力不從心。

2023-09-21 13:06