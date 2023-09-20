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AI伺服器、跌深股、自動化為三大亮點 里昂建議買進這四檔股票

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
里昂證券近日舉辦封閉型投資人會議，會中國際投資人聚焦包括AI伺服器、跌深股、及自動化等三大亮點。圖／聯合報系資料照
里昂證券近日舉辦封閉型投資人會議，會中國際投資人聚焦包括AI伺服器、跌深股、及自動化等三大亮點。圖／聯合報系資料照

里昂證券近日舉辦封閉型投資人會議，會中國際投資人聚焦包括AI伺服器、跌深股、及自動化等三大亮點。相關台股中，建議「買進」台光電（2383）、金像電（2368）、緯穎（6669）、亞德客-KY（1590）等；台燿（6274）則給予「劣於大盤」評級。

里昂科技產業分析師陳碩文在最新出具的「下游零組件產業」報告中指出，根據近期該公司舉行的封閉型投資人會議中與會投資人的反饋進行歸納，目前投資人對於AI與自動化產業看法存在不同程度的興趣。

陳碩文表示，在AI伺服器領域，由於不少個股估值過高，加上CoWoS供給減緩、及對於ODM產業競爭加劇的擔憂，因此近來投資人似乎對於AI股的選擇更加謹慎；對於自動化領域，則抱持相對悲觀的態度。

在AI伺服器零組件領域中，投資人反而偏好進展較慢的企業，而非市場先進者，並擔心日益增長的CoWoS供應在2024年年中獲得滿足後，產業界將會出現非常激烈的競爭。

此外，投資人還對輝達（NVIDIA）的L40S規格與需求表現出濃厚的興趣；而其下世代AI伺服器GPU B100，則更是市場關注的焦點。對此，陳碩文預期B100將於2024年下半年開始量產出貨。

至於通用型伺服器的景氣復甦，投資人的興趣也正逐步上升中。陳碩文說，自今年第3季，已陸續觀察到供應鏈中對伺服器零組件的補庫存需求，因此預期整體伺服器第3季出貨將年增4%，其中含括AI伺服器滲透率2%-3%的增加。

跌深股方面，自美國對於部分中東國家的AI晶片實施出口管制後，衝擊多數的AI股拉回修正，其中台廠緯穎就下跌了17%，高力更大跌超過四成。

由於相關個股股價多已跌深，加上緯穎第4季將對雲端服務商出貨ASIC伺服器，而高力將受惠能源轉型需求，包括電力基礎設施、數據中心等，使得部分國際投資人已開始對跌深股族群表達出高度的投資興趣。

至於在自動化方面，雖然多數投資人仍對景氣抱持謹慎保守的態度，不過，由於亞德客-KY的8月營收中，線性滑軌因促銷活動貢獻了5,000萬人民幣的收入，加上來自電子客戶的新產品試單，因而激發投資人的興趣正在崛起。

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