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汽車零組件概念股開高 法人看好相關概念股

經濟日報／ 記者林佳妏／即時報導
圖為汽車廠示意圖。 路透
圖為汽車廠示意圖。 路透

東陽（1319）、堤維西（1522）、耿鼎（1524）、倉佑（1568）等汽車零組件概念股今（20）日，股價開高。法人表示，近期汽車零組件族群表現相對強勢，受到整體中國汽車市場出現復甦，大陸乘聯會公布8月乘用車市場零售達到192.0萬輛，表現優於預期。

東陽今日開高且震盪，早盤一度滑到平盤之下，但隨後來回平盤之上，開盤價79.8元；堤維西今股價開高，維持在平盤上整理，開盤價43.9元；倉佑股價開高，隨後在平盤上微幅震盪，開盤價29.1元。

法人指出，近期大陸多地陸續頒布鼓勵購車新規，上海調整汽車補貼細則，涉及新舊車認定、補貼範圍等以促進消費。深圳印發促進消費措施，支持老舊汽車更新消費、加大新能源車推廣與二手車交易。另外北京、吉林、湖南等多地都有改良汽車購買限制與新能源車補貼等措施，預計會有一波購車潮，面對金九銀十的良機，新車銷售效應有機會受惠旺季加持而受惠。

新能源車 消費 東陽

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