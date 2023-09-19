「汽車改裝車燈界的APPLE」來了！巨鎧精密10月創新板上市掛牌

國內全LED車燈改裝精品設計製造巨鎧精密（2254）為今年第一家創新板汽車零組件掛牌公司，將於明（20）日召開創新板上市前業績發表會，預計於10月中旬掛牌上市。董事長吳柏樺表示，通膨壓力減緩新產品推出效益，長期朝著改裝一站式購足服務目標前進，營收、獲利會逐季放大。

巨鎧成立於西元2013年9月14日，早期以生產製造汽車水箱蓋、油箱蓋類產品並外銷美洲為主，與美國售後維修養護之非原廠零件大廠成為長期合作夥伴後，多年來致力於汽車改裝部品市場的LED汽車頭燈、尾燈、外觀零組件及塑膠裝飾件等之設計研發、製造及銷售業務等，產品體系現今已涵蓋各種規格。

董事長吳柏樺表示，在汽車改裝部品市場中，巨鎧持續將綠色環保與未來智能科技設計思考導入汽車改裝市場元素中，後續將深耕改裝車燈衍生性產品，發展改裝部品多元化且整體性服務方案，以「創新+速度」邁向全球汽車改裝界台灣之光。並規劃2~3年內建構整車外觀功能件智能車聯網，改裝汽車零組件一站式購足服務，建構汽車外觀件AI車聯網。

該公司2022年全年營收為9.28億元，稅後純益為1.48億元，每股稅後純益為4.29元；2023年上半年受美國通膨影響，消費力減少營收、獲利受到影響，營收為2.39億元，稅後虧損1,900萬元，每股稅後虧損0.32元；下半年銷售旺季，8月營收為8,800萬元左右，較去年同期增加47%，重回成長力道，隨後續新品上市及新客戶加入，下半年營收、獲利成長可期，全年力拚轉虧為盈；長期隨著新廠完工之後，三年新廠營收就達50億元，持續推升集團營收跟著成長。

由於產業市場進入門檻高，巨鎧處於成長階段，經營策略係以拓展市場規模為優先，且主打銷售之車燈車款多為北美改裝車市場熱門皮卡車款，迅速帶動銷售量成長並擴大市場規模，獲得市場及客戶認同，受到美國高通膨壓力延續影響，市場終端消費力道受通膨壓抑，使下游客戶對備貨量仍較為保守，使得從2022年下半年起營運跟著受波及。

惟巨鎧於景氣低迷時專注於持續投入研發量能並持續開發領先市場新穎、創新、獨特產品，如商用卡車車燈及特殊造型頭燈等，蓄勢待發做好迎接景氣回升之準備，累積開發眾多具市場競爭力新產品，並將自2023年下半年起陸續上市，且進入下半年銷售旺季，營收、獲利成長可期。

巨鎧專注於改裝車部品市場多年，擁有完整配備之實驗室及配光室，量產前達所有需要之檢驗及測試要求，因此累積眾多生產模具量且各車款產品線齊全，擁有豐富的經驗及實績，其技術及專利量能已臻成熟，並已快速掌握市場先機，持續開發多項領先市場之創意產品。

巨鎧產品上市前均取得當地國際認證及專利，截至2023.6.30止，設計專利為車燈靈魂，國內外有效設計專利高達700多件，且2021年及2022年申請我國設計專利分別為109件及66件，分別為國內企業設計專利申請量之第一名及第二名，巨鎧係以設計領導技術為前提，再尋求技術之突破以達到設計目標，所擁有之專利不僅適用於設計，亦適用於結構，尤其是性能照明，目前仍持續致力於擴大專利保護網，全面布局改裝車精品市場版圖，專利以台灣、美國及中國大陸市場為主，巨鎧堅持其產品需先取得設計專利預防被仿冒侵權。

由於美國係目前全球最大的汽車保有量市場，再加上美國對於自行改裝車體零組件風氣十分盛行，根據SEMA 研究報告顯示，美國改裝市場規模於2022年達518億美元，其中2022年含頭、尾燈及外部照明燈飾等外觀燈飾改裝約為22.3億美元，約占美國改裝市場之4.31%，展望2023年，雖預期整體消費可能因美國持續性高通膨之壓力延續有所影響，惟車用改裝部品市場規模應可微幅成長至523億美元，而2026年將達583億美元。