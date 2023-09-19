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投資級與非投資級債 單周迎來資金淨流入

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

美國8月核心通膨月增率較預期為高，加上生產者物價指數與零售數據亦較預期強，強化了市場對經濟軟著陸的預期，風險性資產漲多跌少。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周包括投資級與非投資級等信用債單周雙雙迎來資金淨流入，僅新興市場債資金呈淨流出狀態。

安聯投信表示，持續釋出的經濟數據在過去一周牽動市場情緒，在較高通膨數據使市場擔憂聯準會未來升息空間的同時，較強的經濟數據則是緩解了市場對於景氣衰退的擔憂。隨著美國10年期公債單周走高約7個基點來到4.3%左右水準，利率連動性較高的政府債券與投資級債單周多走跌；非投資級債指數則是表現較佳，單周多收紅。

從總體經濟面來看，安聯投信表示，8月全球製造業採購經理人指數由前月的48.6微升至49，仍在擴張臨界值50以下。已開發市場採購經理人指數由前月的47.1降至46.8，其中美日表現相對較佳，歐洲與英國則相對疲弱；在新興市場部分，採購經理人指數由前月的50.2升至51.4，金磚四國中巴西仍在50以下，中國則在刺激政策下數值來到50以上，但政策的延續力道仍待觀察。

展望2023下半年，安聯投信表示，受到主要央行貨幣緊縮政策影響，全球景氣表現疲弱；但疫情緩解使服務業對就業市場帶來支撐，加上部分製造業在經歷一段時間的庫存調整後，有機會在年底消費旺季下受惠，故全球景氣軟著陸的機率仍高。

回顧上月金融市場，安聯投信表示，上個月聯準會官員釋出支持緊縮貨幣政策的言論，使全球股債市上月多拉回；公債殖利率同受聯準會官員言論影響走揚，其中美國10年期公債殖利率創下15年來新高，使包括全球公債、利率敏感度較高的投資級債與新興債皆受影響走跌；非投資級債則是憑藉較高的收益率，為債市中少數單月收紅者。

來到債券投資部分，安聯投信表示，雖市場情緒受聯準會官員言論影響有所起伏，但考量當前實質利率已高、美國利率已處於限制性水準，且下半年通膨可望隨著景氣放緩而回落，加上目前債券收益率仍具吸引力，投資配置時仍可維持較高債券水位，並視評價與信心動態調整水位。

在債券布局上，安聯投信表示，因目前信用債收益率仍明顯較公債為佳、且信用面仍穩健，建議可布局在收益較高的券種，並以收息為獲得報酬的主要方式；與此同時，因未來景氣衰退的疑慮仍未完全消除，故建議在配置信用債時宜聚焦評價相對較高的族群，同時也可維持部分具防禦性的資產如全球債與短債等，平衡潛在的經濟衰退風險。

公債 債券 聯準會 美國 製造業

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