4千萬美元挹注 科科Q4申請在台上市

串流音樂平台KKBOX母公司科科科技宣布，獲得中華電信、趨勢科技、台灣大哥大等國內重量級集團企業資金挹注，在Pre-IPO輪募得四千萬美元資金，並預計第四季遞件申請在台上市。

科科科技指出，這次募資是繼日本第二大電信公司ＫＤＤＩ、新加坡政府主權基金ＧＩＣ、宏達電ＨＴＣ之後，再度吸引策略投資者加入科科科技股東陣容。

中華電信董事長郭水義表示，看好科科科技集團在5Ｇ創新應用的高成長動能，以及在雲端與ＡＩ（人工智慧）應用領域的發展，雙方將持續深化商業夥伴關係，一起從台灣站穩亞太、走向國際。

台灣大哥大也以一千五百萬美元參與科科集團的現金增資案，台灣大總經理林之晨表示，這次戰略合作將全面整合雙方資源，攜手扶植台灣創意內容產業，助創作者接軌全球巿場，創造一加一遠大於二的效果。