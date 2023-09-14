抽籤賺紅包！今起三檔啟動申購 其中兩檔抽中可賺逾2萬

9月掛牌及增資股紅包抽不完，統計有11檔上市櫃公司辦理申購抽籤，扣除已截止申購的公司，今（14）日起有3家公司同步啟動申購作業，其中，威剛（3260）與承銷價的價差達28.8元，抽中可賺進2.88萬元，朋程（8255）則有2.35萬元的價差，官田鋼（2017）也可獲利6,200元。

9月以來一波波的新股抽籤，包括今日上櫃的騰雲（6870），還有預計9月19日上市的鑽石生技（6901），若以今日收盤價來看，騰雲收148.5元，與承銷價差20.5元，中籤可落袋2.05萬元，鑽石生技則可望有2.82萬元的中籤紅包。

今日起至9月18日辦理申購的有3家，同步預計9月20日抽籤，9月28日撥券，其中，威剛辦理上櫃增資，每股承銷價62元，今日收在90.8元，價差28.8元，中籤者可望獲利2.88萬元，報酬率46.5%。

朋程上櫃增資，每股承銷價155元，以今日收盤價178.5元計算，中籤可望獲利2.35萬元，報酬率15.2%。

官田鋼辦理上市增資，每股承銷價11.7元，申購張數為2張，以今日收盤價14.8元計算，中籤可望獲利6,200元，報酬率26.5%。