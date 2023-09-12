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投資人快閃！這家上市公司14日起股票停止買賣

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投資人快閃！這家上市公司14日起股票停止買賣

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
臺灣證券交易所。圖／聯合報系資料照片
臺灣證券交易所。圖／聯合報系資料照片

投資人快閃！昶虹（2443）14日起停止買賣，主因是財報編製未依規定，股東若想避免股票有段時間被關禁閉，僅剩明天一天可以買賣掉股票；反觀，中福（1435）的股東則可鬆口氣，股票14日起恢復買賣。

證交所表示，昶虹因其依證券交易法第36條規定公告並申報之財務報告，有未依有關法令及一般公認會計原則編製，且情節重大，經通知更正或重編而逾期仍未更正或重編之情事，核有違反證交所營業細則第50條第1項第5款規定，證交所公告其上市有價證券自9月14日起停止在證券集中交易市場買賣。

證交所表示，中福一開始是因為2022年度及2023年第1季財務報告分別經會計師出具無法表示意見之查核報告及無法表示結論之核閱報告，且未依法令規定期限公告申報2023年第2季財務報告，違反證交所營業細則第50條第1項第1款及第5款規定，分別經公告自2023年4月10日起對其上市有價證券停止買賣，2023年5月18日及2023年8月17日起併案停止買賣。

後查中福公司於2023年9月11日重編並重行公告申報2022年度及2023年第1季財務報告，並補行公告申報2023年第2季財務報告，且前揭財務報告無同細則第49條第1項第3款所規定保留意見之查核報告或保留結論之核閱報告，達成同細則第50條第2項第1款及第5款之補正條件，公告自2023年9月14日起，將其上市有價證券恢復買賣。

證交所 股票

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