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IC設計、電動車股強勢領漲 台股收盤大漲139點收16,572點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股今（12）日開高走高，收盤上漲139.76點，收盤指數16,572.71點，漲幅0.85%，成交金額2,480.31億元。圖／聯合報系資料庫
台股今（12）日開高走高，收盤上漲139.76點，收盤指數16,572.71點，漲幅0.85%，成交金額2,480.31億元。圖／聯合報系資料庫

台股今（12）日開高走高，收盤上漲139.76點，收盤指數16,572.71點，漲幅0.85%，成交金額2,480.31億元。今日強勢族群，包括：IC設計族群、記憶體汽車零組件電動車族群，其中熱門股華通（2313）、耿鼎（1524）開高走高、成交量大，表現相當突出。

今日強勢族群種類多，包含：IC設計族群、記憶體、汽車零組件、電動車、Type-C族群。其中，IC設計族群包括：沛亨、譜瑞-KY、致新、力旺、創意。記憶體族群：群聯、威剛、力成、南亞科、旺宏。

汽車零組件族群，如：永彰、堤維西、耿鼎、江申、瑞利。電動車族群：和泰車、新譜、華城、貿聯-KY、劍麟。Type-C族群：嘉澤、百達-KY、祥碩、貿聯-KY、微星。

另外，今日AI股有回升跡象，如：世芯-KY、創意、鴻海、日月光投控、研陽；但部分AI概念股成弱勢族群，包括：緯穎、高力、廣達、智原、勤誠、樺漢、英業達。

成交量排行前十名，包括：復華台灣科技優息、緯創、矽統、國泰永續高股息、元大台灣50反1、群益台灣精選高息、華通、廣達、長榮航、堤維西。

其中，復華台灣科技優息成分股，創波段高股。此外，台股ETF收益人數近一周新增11萬人，而復華台灣科技優息、群益台灣精選高息兩檔最吸金。

熱門股華通（2313）今日開高走高，成交量大、盤中漲幅逾5%。法人預期，華通第3季受惠美系、中系手機客戶新品備貨帶動，HDI、PCB、軟板稼動率回升，營運表現大幅成長第4季手機客戶出貨動能延續，再加上美系客戶新款 NB 產品與新版衛星出貨的帶動下，營運動能維持高檔。

另一檔，汽車鈑金件大廠耿鼎（1524）逆勢抗跌，開高走高，盤中漲幅逾6%。法人表示，就基本面而言，耿鼎為AM鈑金業者，8月營收2.4億元，較去年同期大增33.69%，前八月較去年也維持5.51%的成長，即將進入第4季鈑金的傳統旺季，前景樂觀。

統一投顧陳杰瑞提醒，AI股雖然短線上籌碼凌亂，仍有許多低基期的電子股買氣增溫。除了矽智財（IP）可以留意外，仍可關注低基期的股票，如矽力-KY盤中亮燈漲停，另外 NAND Flash、與記憶體下游模組廠近期表現也都不錯，如：群聯、威剛等。

IC設計 華通 台股 記憶體 電動車 汽車零組件

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