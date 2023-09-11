航太展即將登場 軍工概念股掀起漲勢

台北國際航太暨國防工業展即將在本周隆重登場，這再度引發了軍工概念股的強勁漲勢。亞航（2630）在今（11）日早盤就展現出強勁的上升趨勢，最高價來到44.15元。此外，亞航最近積極拓展無人機市場，預計將在9月14日至16日的台北國際航太展上展示其無人機和光纖陀螺儀產品，突顯了該公司在無人機和航太零部件製造方面的優異實力。

除了亞航，其他軍工概念股同樣展現出強勁的漲勢，例如：寶一（8222）在開盤時便呈現上升勢頭，事欣科（4916）、雷虎（8033）、精剛（1584）等股票也在市場中展現出強勁的上漲風采，共同成為當日市場中逆勢上揚的代表股。

台新證券副總經理黃文清指出，隨著台北國際航太暨國防工業展的臨近，國防支出再次成為市場關注的焦點。尤其美國政府最近表現出對國防支出的增加意願，這將有助於相關國防和軍工公司的業績增長。他進一步建議投資人應仔細挑選在長期成長和國防支出領域具有潛力的公司，這些公司在國防和國家安全方面扮演著關鍵角色，未來可能會受益於國防支出的增加。