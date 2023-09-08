ROE 有望推升評價 法人調高這檔輪胎股目標價

正新（2105）除自行車胎外，其餘產品庫存逐漸回到正常水準，法人看好，原物料成本降低，將有利毛利率成長，上修今、明年獲利預估值逾二成，考量ROE（股東權益報酬率）長期提升，調高目標價約7%。

法人表示，正新目前占比約11%的自行車胎持續面臨較高庫存，但汽車、卡車、機車已調整至正常水位，地區來看，歐美仍處於庫存調整，以每季減少10 日推估，預計明年第2季開始回復正常，且中國大陸受惠解封後人流帶動AM 輪胎需求，中國大陸占比五成、歐美占比僅二成的正新為輪胎產業較佳選擇。

正新今年上半年雙印廠產能利用率維持100%，其中，印尼廠已開始貢獻獲利，目前日產能約 3.4 萬條，預估今年底可達 4.0 萬條；印度廠上半年營收年增七成，全產尚未達損平，預估後續投資輪胎設備下，有望創造規模效益，目前日產能約 1.7至1.8 萬條。

法人分析，正新約七至八成營業成本為原物料，其中，原物料成本約五成來自於橡膠，橡膠價格與石油價格呈現正相關，在總經環境不確定性仍高下，預估2023 年橡膠價格處於低檔。

供給面而言，2023至2024年產量較高的樹齡10至15年橡膠樹比例增加亦將提升總產能，預估 2023至2024 年橡膠價格仍處低檔，以今年第2季毛利率表現來看，顯示原物料對毛利率正面影 響大幅優於預期，因此法人上調正新今明年毛利率及獲利預估。