美麗概念股第4季迎旺季 達爾膚、軒郁股價勁揚

醫美保養股將進入第4季旺季，市場看好，即將進入百貨周年慶、雙11檔期及年底旺季，可望帶動消費力道，加上各業者積極規畫產品銷售活動下，旺季營運動能可期。法人表示，相較於醫美連鎖通路主要據點在中國大陸，較受當地復甦力道限制，以台灣市場為主的醫美品牌商，受惠台灣疫後美妝保養需求暢旺，上半年普遍有不錯的成績，下半年業績成長可期。

看準美麗概念股即將進入旺季的效應，買盤今（8）日點火軒郁（6703）、達爾膚（6523），其中，軒郁在8月上旬除權息，今日盤中股價大漲8%，盤中高點已逼近填權息價位，達爾膚盤中股價來到144元，漲幅逾6%，亦創下4個月來新高位置。

達爾膚今年以來來自台灣實體通路鋪貨力道強勁，帶動營收表現，8月營收1.25億元，年增65%、月增31.6%，累計前八月營收7.33億元，年增24%。達爾膚表示，除了台灣實體通路醫美檔期鋪貨力道強勁，線上及海外通路業績亦保持穩健成長，看好第4季旺季可期。

達爾膚表示，除了內需市場消費回溫外，自今年4月開始，每月來台觀光人數皆在30萬人次以上，觀光客逐漸回流，可望進一步提升整體業績表現。此外，公司也持續調研海外市場並投入行銷資源，深化與消費者的互動及提升品牌知名度，積極擴大事業版圖。

軒郁表示，迎接即將到來的傳統旺季，今年第4季將驗收公司於今年度持續耕耘的明星商品， 今年雙11旗下各品牌將推出全年度最優惠的促銷活動回饋消費者並吸引觀望已久的新客首購，除了自家iQueen愛女人購物網平台的銷售，目前已與各大站外電商平台定案今年的雙11目標與配套，設定目標對比去年同期均有顯著增長。