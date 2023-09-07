外資轉賣 台股終止連三紅

沙國聯手俄羅斯連手減產、推高油價，市場擔憂美聯準會延長利率維持高檔時間，外資終止連二買轉賣超80.5億元，權值股休兵，台股加權指數昨（6）日開高走低終止連三紅收黑；中小股活潑，資金轉戰櫃買市場，配合法人、中實戶偏多操作，櫃買指數強勢拉出連七紅，躍居為多頭主戰場。

值得注意的是，投信於集中市場擴大買超39.02億元，為8月18日以來最多，連25買平史上第四長連買紀錄、累計買超共668.9億元。八大公股行庫買超25.9億元為近八日最多，自營商賣超41.9億元，連五賣共87.7億元。

昨天電子權值股普遍疲軟，傳產、金融族群也欲振乏力，尾盤台積電領跌、新台幣弱勢拖累下，指數跌幅擴大，終場下跌53點收16,738點，成交量增至2,766億元近三日最多；以中小型股為主的櫃買市場表現強勢，量能出現回溫跡象，終場上漲0.29點收216.48點，成交量為868億元，為8月18日以來最多。

盤面上AI概念股漲跌互見，面板股遭外資降評重挫都受市場關注，高價股再現比價效應：譜瑞-KY一度重回千元之上、最高1,015元，盤中再現十千金，但譜瑞-KY終場壓回上漲5.3%收980元；世芯-KY、緯穎、創意、旭隼表現不俗。

綜合華南投顧董事長儲祥生、第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清的看法，雖然國際油價及美10年期公債殖利率反彈，然美國就業報告顯示就業市場有降溫跡象，聯準會理事發表鴿派言論，預期9月仍將暫停升息，有利資金行情，加上秋季為電子新品發表時間，時序步入拉貨旺季，加上大陸政策利多激勵，台股後市仍有望突破季線。

近期盤面缺乏指標領漲族群，成交量值無法放大，呈現整理格局，靜待8月企業營收陸續出爐。美國下周公布CPI數據仍影響20日聯準會升息決策，集中市場的權值股將首當其衝，市場資金轉進櫃買避險，內資仍是撐盤主力。