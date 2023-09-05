小型股發威！櫃買指數連六紅 三大法人最愛竟是這個族群

大陸外交部昨（4）日宣布，大陸國家主席習近平將缺席9日至10日於印度新德里舉行的20國集團（G20）峰會，改由總理李強率團赴會。這是習近平自2013年上任以來，首次缺席G20會議。外界指出，在過去G20峰會中，大陸多由國家主席出席，由總理代為出席極為罕見。

2023-09-05 08:21