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小型股發威！櫃買指數連六紅 三大法人最愛竟是這個族群
大盤指數近日震盪，反而櫃買指數表現強勢，櫃買指數今（5）日最高一度拉升至216.35點，漲幅逾0.36%。據統計包含今日櫃買指數已連續六日上漲，依今盤中高點計算，近六日共上漲4.37%，除季線外所有均線皆已收復，表現優於大盤。
近5日三大法人買超櫃買排名依序為，威剛、宏捷科、擎邦、群聯、精剛、欣銓、合晶、優群、北基、鈺創。
近日法人買超櫃買集中於電子股，其中有記憶體族群買超威剛9,478張、群聯5,989張。近日研調機構集邦科技（TrendForce）報告指出，今年記憶體基期甚低與部份產品已是相對低點，預期買氣將逐步回籠，帶動記憶體族群整體逆勢抗跌。
威剛第2季歸屬母公司業主淨利為2.67億元，較首季大增9.89倍，每股純益為1.02元，創下近5季以來新高。威剛指出，整體 DRAM 市況轉趨樂觀下，部分客戶對 DRAM 價格接受度也相對較高，推升該公司第2季毛利率與獲利表現。
群聯第2季單季獲利為4.41億元，季增82%，較去年同期減少75.6%，來到近三個季度以來高點。執行長潘健成表示，展望後市，NAND 原廠都擴大減產規模，加上價格處於相對低點，推動 NAND 儲存模組容量大幅上升。
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