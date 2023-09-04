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颱風天量縮表現仍亮眼 台股上漲144點收16,789點

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颱風天量縮表現仍亮眼 台股上漲144點收16,789點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股今收盤指數16789.69點，上漲144.75點，交易金額2,337.36億元。 聯合報系資料照片
台股今收盤指數16789.69點，上漲144.75點，交易金額2,337.36億元。 聯合報系資料照片

台股今（4）日開高且逐步向上推升，收盤指數16789.69點，上漲144.75點，交易金額2,337.36億元。今日強勢族群集中於車用電子、IC設計、Type-C概念股；強勢個股為愛普*（6531）、昇佳電子（6732）表現亮眼。

今日強勢族群集中於車用電子、IC設計族群、Type-C概念股。車用電子包括：艾姆勒、中華、怡利電、大眾控、車王電。而軍用科技也開始運用於汽車上，相關概念股如：宏捷科、穩懋、台燿、新復興、大眾控、怡利電。

IC設計族群包括：愛普*、昇佳電子、聯陽、金麗科。Type-C相關概念股，如：偉詮電、宣德、通嘉、創惟。

另外，蘋果秋季發表會將在台灣時間9月13日凌晨1時登場，外界看好本季營收看曾，今日表現佳的蘋果概念股包含：宏捷科、宣德、正達、創惟、佳必琪、新至陞、京元電子、玉晶光。

其中，強勢個股愛普*（6531）、昇佳電子（6732）表現亮眼。愛普*（6531）今日上午9時4分以353元亮燈漲停至收盤。法人報告分析，愛普*的 VHM 及 3D 封裝相關 IP 及設計能力正吸引 AI 領域客戶尋求合作，加上HBM DRAM 成為戰略物資後，公司的 VHM決方案成為重要替代方案，因此看好中長期基本面。

其次，昇佳電子也在盤中攻上漲停，法人表示，智慧型手機光感測 IC大廠 AMS營運策略調整，將退出低毛利率市場，有助於昇佳長期市佔率進一步。動能來自於其近接測距感測技術（Proximity）和環境光自動亮度調節技術（ABL），再加上後鏡頭閃頻（flicker）偵測，滲透新機種或擴大新應用。

資深分析師連乾文表示，目前AI概念股處於輪漲態勢，其中可以注意推論型AI趨勢。此外，大盤隱憂是目前量能不足，屬於盤整格局，建議仍以箱型遭作為停利、停損點。

蘋果概念股 IC設計

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