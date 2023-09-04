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【早晨財經速解讀】非農降溫 美國利率見頂了？美8月PMI跌幅收斂 最壞情況已過？

9/4【早晨財經速解讀】非農降溫 美國利率見頂了?美8月PMI跌幅收斂 最壞情況已過?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國總統拜登表示，他對於有關中國國家主席習近平不打算出席本周在印度舉行的G20高峰會的報導感到失望。

當被記者問到關於習近平將不出席G20峰會的問題時，拜登3日向記者表示：「我感到失望，但我還是會去見他。」

拜登並沒有說明他下一次與習近平會晤時的地點。如果習近平沒有前往印度新德里，他和拜登下一次有會面機會的時間是在11月，屆時美國將在舊金山舉辦亞太經濟合作會議（APEC）。

根據知悉會議籌備的官員透露，習近平沒有計畫前往印度新德里參與G20高峰會。此時，正值中國大陸與印度之間的關係變得日益緊張，兩國關係可能會進一步降溫。

知情人士說，大陸總理李強將替代習近平出席G20高峰會，不過另一人表示，會是另一位身分尚未透露的政府官員出席。

拜登和習近平上一次會面，是去年11月在印尼峇里島G20高峰會的場邊，但欠缺進展，當時據稱是大陸的間諜氣球飄過美國上空。

美中兩國對於從台灣、拜登實施半導體技術出口限制、據稱中國利用古巴秘密基地監視美國，到間諜氣球事件等一連串議題存在根本性的分歧。

拜登政府多位高層級官員近月來已前往大陸，尋求改善關係，包括國務卿布林肯、財政部長葉倫、氣候特使凱瑞以及商務部長雷蒙多。

美國原本期望在印度舉辦的G20，可望為美中關係解凍邁向下一步。拜登上周表示，他「希望」習近平能參加G20高峰會。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

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