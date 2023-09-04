9/4【早晨財經速解讀】非農降溫 美國利率見頂了?美8月PMI跌幅收斂 最壞情況已過?
美國總統拜登表示，他對於有關中國國家主席習近平不打算出席本周在印度舉行的G20高峰會的報導感到失望。
當被記者問到關於習近平將不出席G20峰會的問題時，拜登3日向記者表示：「我感到失望，但我還是會去見他。」
拜登並沒有說明他下一次與習近平會晤時的地點。如果習近平沒有前往印度新德里，他和拜登下一次有會面機會的時間是在11月，屆時美國將在舊金山舉辦亞太經濟合作會議（APEC）。
根據知悉會議籌備的官員透露，習近平沒有計畫前往印度新德里參與G20高峰會。此時，正值中國大陸與印度之間的關係變得日益緊張，兩國關係可能會進一步降溫。
知情人士說，大陸總理李強將替代習近平出席G20高峰會，不過另一人表示，會是另一位身分尚未透露的政府官員出席。
拜登和習近平上一次會面，是去年11月在印尼峇里島G20高峰會的場邊，但欠缺進展，當時據稱是大陸的間諜氣球飄過美國上空。
美中兩國對於從台灣、拜登實施半導體技術出口限制、據稱中國利用古巴秘密基地監視美國，到間諜氣球事件等一連串議題存在根本性的分歧。
拜登政府多位高層級官員近月來已前往大陸，尋求改善關係，包括國務卿布林肯、財政部長葉倫、氣候特使凱瑞以及商務部長雷蒙多。
美國原本期望在印度舉辦的G20，可望為美中關係解凍邁向下一步。拜登上周表示，他「希望」習近平能參加G20高峰會。
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