「3檔股票抽籤」預期報酬皆20％以上！ 專家：要全抽請準備26萬
大家早安，「海葵」颱風昨天很猛，現在各地風雨都變小了，不過仍然會持續下雨，請大家上下班小心安全。
今天有3檔開始抽，預期報酬都20％以上，全抽準備26萬，只可惜張數都不到千張，無腦拚抽籤中了就回本。
「晉弘（6796）」上市增資
申購開始：9/4
申購截止：9/6
抽籤日：9/8
申購價：85元
（戶頭請準備85070元）
預期獲利金額：33930元
預期報酬率：39.88％
「騰雲（6870）」初上櫃
申購開始：9/4
申購截止：9/6
抽籤日：9/8
申購價：128元
（戶頭請準備128070元）
預期獲利金額：40430元
預期報酬率：31.57％
「佳邦（6284）」上市增資
申購開始：9/4
申購截止：9/6
抽籤日：9/8
申購價：45元
（戶頭請準備45070元）
預期獲利金額：11630元
預期報酬率：25.8％
颱風天保平安，祝大家通通「-70」（中籤）。
老牛還要教大家幾點：
抽籤申購基本技巧：
1.尋找價差20％以上
2.抽到進來就賣掉
3.賺到吃一頓好料
4.尋找下一檔抽抽樂！
祝大家有抽有中獎，老牛真的沒抽籤運啊！（嘆）
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