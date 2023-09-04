快訊

虐殺孕婦幼兒的日本福田村事件：關東大地震後的「民眾暴力」

海葵風雨太強！宜蘭縣南澳與大同鄉、蘇澳鎮2里停止上班上課

海葵颱風清晨高雄二度登陸減為輕颱 金門下半天風雨轉強

「3檔股票抽籤」預期報酬皆20％以上！ 專家：要全抽請準備26萬

聯合新聞網／ 股海老牛
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

大家早安，「海葵颱風昨天很猛，現在各地風雨都變小了，不過仍然會持續下雨，請大家上下班小心安全。

今天有3檔開始抽，預期報酬都20％以上，全抽準備26萬，只可惜張數都不到千張，無腦拚抽籤中了就回本。

「晉弘（6796）」上市增資

申購開始：9/4

申購截止：9/6

抽籤日：9/8

申購價：85元

（戶頭請準備85070元）

預期獲利金額：33930元

預期報酬率：39.88％

「騰雲（6870）」初上櫃

申購開始：9/4

申購截止：9/6

抽籤日：9/8

申購價：128元

（戶頭請準備128070元）

預期獲利金額：40430元

預期報酬率：31.57％

「佳邦（6284）」上市增資

申購開始：9/4

申購截止：9/6

抽籤日：9/8

申購價：45元

（戶頭請準備45070元）

預期獲利金額：11630元

預期報酬率：25.8％

颱風天保平安，祝大家通通「-70」（中籤）。

老牛還要教大家幾點：

抽籤申購基本技巧：

1.尋找價差20％以上

2.抽到進來就賣掉

3.賺到吃一頓好料

4.尋找下一檔抽抽樂！

祝大家有抽有中獎，老牛真的沒抽籤運啊！（嘆）

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

股票抽籤 報酬率 颱風 海葵

延伸閱讀

華為衛星手機美方盯上 華郵：可能逼美再出手

景氣外冷內熱…明年基本工資月薪少調、時薪多調？勞動部這麼說

AI這麼熱老手卻推薦這檔「計程車股」 股市大咖：毛利超過40%的產業異類

00713預估配息0.84元…近兩年報酬勝大盤！ 專家：非常漂亮的數字

相關新聞

「3檔股票抽籤」預期報酬皆20％以上！ 專家：要全抽請準備26萬

今天有3檔開始抽，預期報酬都20％以上，全抽準備26萬，只可惜張數都不到千張，無腦拚抽籤中了就回本。

22家發股利 台積、瑞昱等除息…台股迎2,700億元活水

上市櫃公司除息、領息大戲持續登場。截至9月底為止，預計將有統一、兆豐金等「大咖」發放現金股息，合計222家、金額逾1,7...

壽險業連兩月加碼台股 銀行、證券業反向砍280億元

據金管會最新統計，7月壽險業加碼台股80億元、連兩個月站買方，銀行、證券則反向砍台股280億元，是今年來首見，整體金融三...

台灣不只一座護國神山 AI、軍工股輪流當家

類似台灣一九九七、九八年的房地產危機，中國的房地產風暴正全面引爆，先前美元債還不出，碧桂園陷入危機，恆大也被迫公布財報，除了鉅額虧損，還有債可敵國的債務，房地產危機正讓中國經濟陷入「死亡螺旋」…

AI、蘋果鏈 台股多頭明燈

台股9月挑戰多。隨法人圈預期上市櫃第3季整體業績旺季不旺，行情也將面臨壓力，其中，「雙A（AI與Apple蘋果）」將是多...

野村點將 挺科技五強

科技業整體景氣陷入下半年恐旺季不旺的氛圍，外資野村證券點將下半年業績展望相對樂觀的廠商，包括台積電、台達電、群聯、信驊、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦