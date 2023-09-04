「3檔股票抽籤」預期報酬皆20％以上！ 專家：要全抽請準備26萬

類似台灣一九九七、九八年的房地產危機，中國的房地產風暴正全面引爆，先前美元債還不出，碧桂園陷入危機，恆大也被迫公布財報，除了鉅額虧損，還有債可敵國的債務，房地產危機正讓中國經濟陷入「死亡螺旋」…

2023-09-04 05:10