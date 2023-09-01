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Lululemon 調高財測 法人機構看好成衣族群將受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

Lululemon 公布上季財報，優於市場預期，並調升2023年財測下，法人機構看好成衣族群將受惠，其中，Lululemon 為儒鴻（1476）的主要客戶之一，其正向的銷售表現展望有利於儒鴻的出貨。

運動機能服飾品牌 Lululemon 公布第2季財報，每股獲利（EPS 為2.68美元，優於市場預期的2.54美元，其中，營收成長18%至22億美元，優於預期的21.7億美元。

分析師表示，Lululemon 預測第3季營收為21.65億美元至21.9億美元間，年成長17%~18%，並調升了2023年的營收預估為95.1億美元至95.7億美元，年成長17%至18%，高於市場先前預期的94.4億美元至95.1億美元水準。

Lululemon 的財報及下半年的財測水準皆為正向，顯示消費市場對運動機能服飾的消費力仍強勁，有助於通路的庫存去化維持進度，對台灣成衣等供應鏈為正面消息。

其中，Lululemon 為儒鴻的主要客戶之一，且儒鴻持續提升產品附加價值，可以與同業做到差異化維持自身競爭力，持續開發新的客戶分散對單一客戶的依賴，也有助於 ASP 的維持，且印尼廠的效益在未來市場需求回溫、稼動率提升後，將逐步會顯現，提升獲利能力。

儒鴻 財報

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