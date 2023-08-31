iPhone 15 要來了 台鏈喜迎蘋果光 法人喊買這幾檔

蘋果正式發出秋季發表會邀請函，預定在美國西岸時間9月12日上午10時（台灣時間9月13日凌晨1時）登場，市場預測今年新機 iPhone 15' rel='iPhone 15' data-rel='/2/204791' class='tag'>iPhone 15 系列將正式亮相，台廠供應鏈迎來利多，新機拉貨效應有助業績起飛，有法人認為，今年 iPhone 15 系列最大亮點在 Type-C，另外，潛望式鏡頭也是一大升級重點，看好包括創惟（6104）、祥碩（5269）、優群（3217）、大立光（3008）、金像電（2368）等蘋果概念股。

蘋果秋季發表會邀請函以「Wonderlust」為主題，預料將發表今年新機 iPhone 15 系列及新款 Apple Watch，邀請函同時暗示 iPhone 15 可能採用新材質及新配色；蘋果新品將上市，有助台廠供應鏈的業績表現。

市場預期，蘋果將推出4款 iPhone 15 系列新機，包括 iPhone 15、iPhone 15 Plus，及旗艦機 iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max；預料 iPhone 15 Pro 旗艦機型將有更多的升級，iPhone 15 Pro Max 將是蘋果首款搭載潛望式鏡頭的手機。

天風國際證券分析師郭明錤表示，iPhone 15 Pro Max 將開始大量出貨，且同時增加舊款機種的出貨量，他預估，蘋果在新產品發布前可望迎來股價反彈機會，並且可望在今年與明年成為全球最大智慧型手機品牌。

另外，郭明錤認為，潛望式鏡頭為 iPhone 15 系列最大賣點，看好大立光在潛望式鏡頭趨勢領先，將是主要贏家。

蘋果今年 iPhone 15 系列新機深受市場關注，近期在AI股出現整理走勢下，部分資金轉往蘋概股布局，卡位秋季發表會行情；法人表示，以往在蘋果新品發表會前，蘋概股都有一波上漲行情，發表會後可能先休息，等待新品上市的銷售成績出爐後再發動另一波漲勢。

證券分析師張陳浩表示，今年 iPhone 15 系列新機的最大亮點是 Type-C，另外，旗艦款搭載潛望式鏡頭，也是一大升級重點，相關個股包括創惟、祥碩、優群、大立光等個股值得留，還有 PCB 的金像電也同樣看好。

張陳浩認為，市場預估今年 iPhone 15 系列的備貨量比去年多，加上升級的亮點，蘋果秋季發表會行情可以期待。