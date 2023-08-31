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高端連兩天亮燈漲停 領軍云辰、基亞漲幅逾4%

經濟日報／ 記者林佳妏／即時報導

延續前日行情，生技概念股高端疫苗（6547）今（31）日再度亮燈，連續兩天跳空上漲至漲停板，展現出強勁的走勢表現，也帶動云辰（2390）及基亞（3176）盤中股價漲幅有4%以上。

分析師趙彭博表示，近期政策使得生技股市場出現了一些活躍的跡象，主要體現在國家醫療改革、創新藥研發、藥品審批等方面，這些政策可能對相關生技公司的業績和前景產生重要影響。建議投資人可以關注政策的變化，以便及時調整投資策略。

生技股作為高風險高回報的投資選項，多數生技股近期的走勢相對平穩，漲幅相對較小，然而，其波動率較低，可能成為投資者在市場波動時的一個較為穩定的選擇。由於生技股的表現受到許多因素的影響，包括政策環境、新藥研發進展等，投資者應謹慎評估風險和收益。

生技股

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