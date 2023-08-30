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美債繼續發燒 美債20年基金衝受益人數前四大

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美股示意圖。美聯社
美股示意圖。美聯社

美債繼續發燒，使美債20年基金衝受益人數前四大。根據集保公司最新統計，上周的ETF（指數型股票基金）基金受益人數前五大，除了高股息台股基金之外，掛牌尚未滿月的統一美債20年ETF上周受益人數增加1699人，為全市場第四大，也顯見美債題材在市場仍具高人氣。

統一投信指出，該檔基金名列88檔債券ETF中第一，受益人數增幅3.69%，其受益總人數已至4.77萬人；而在全市場逾200檔ETF中，上周受益人數增加最多的5檔ETF，受益人單周增數在1318至3080人。

統一美債20年ETF(00931B)基金經理人許雅惠表示，聯準會主席鮑爾於全球央行年會發表偏鷹派言論，引起市場震盪，FedWatch顯示11月聯準會再升息1碼的機率也跟著提升。但其實早在6月的利率點陣圖，聯準會就已預示年底前仍可能再升息2碼。經過7月升息1碼後，目前聯準會利率達到5.5%，距離終點利率5.75%僅剩1碼空間，使市場認為11月升息將是本次聯準會升息循環的尾聲。

許雅惠表示，根據FedWatch數據，11月升息1碼後，聯準會預計將維持高利率一段時間，最快將在明年下半年啟動降息循環。前陣子惠譽調降美國信評，使美國公債殖利率向上彈升至近年高點，加上目前利率水準已接近聯準會預期的終點利率，未來美國公債殖利率持續向上空間有限。投資人可以趁機以甜蜜價格布局美國公債，卡位後續殖利率回落的資本利得。

美國公債 聯準會 升息

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