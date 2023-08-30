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高端 COVID-19 疫苗技術授權給 WHO 股價飆漲停 逾1.6萬張排隊等買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
端疫苗將 COVID-19 疫苗技術授權予世界衛生組織，高端今日跳空以漲停69.4元開出後鎖死，排隊買單超過1.6萬張。報系資料照
端疫苗將 COVID-19 疫苗技術授權予世界衛生組織，高端今日跳空以漲停69.4元開出後鎖死，排隊買單超過1.6萬張。報系資料照

高端疫苗將 COVID-19 疫苗技術授權予世界衛生組織（WHO）的 C-TAP 計畫（COVID-19 Technology Access Pool）、及聯合國公衛組織單位 MPP（Medicines Patent Pool），未來如再授權予第三方，高端可收取合理且可負擔的授權金；高端（6547）今（30）日跳空以漲停69.4元開出後鎖死，排隊買單超過1.6萬張。

高端疫苗公告指出，WHO 的 C-TAP 計畫、及聯合國公衛組織單位 MPP 共同宣佈，高端將 COVID-19 疫苗技術授權予上述國際組織。未來如再授權予第三方，公司可收取合理且可負擔之授權金，以促進疫苗製造技術全球廣泛應用。

高端疫苗指出，經技術專家評估獲選為全球首家參與 WHO C-TAP 及聯合國 MPP 計畫的疫苗製造商，盼能攜手國際組織共同推動全球新冠疫苗的廣泛使用。

高端疫苗今日以漲停69.4元開出後鎖死，盤中成交量逾2,200張，漲停及市價排隊買單超過1.6萬張。

疫苗 漲停 聯合國 高端

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