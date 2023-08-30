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蘋果新機效應催化 Type-C 概念股偉詮電創波段新高

經濟日報／ 記者林佳妏／即時報導

蘋果（Apple）即將發表新款產品並採用 Type-C 接口，帶動概念股偉詮電（2436）今（30）日股價開高走高，開盤後強力拉抬，盤中攻上漲停，股價再創波段新高。

分析師趙彭博指出，近期，偉詮電的股價呈現強勁上漲的趨勢，昨日，它成功突破了前期高點，實現了近6%的漲幅。然而趙彭博表示偉詮電9日KD值持續上升，股價有機會繼續強攻。

此外，蘋果（Apple）即將發表新款產品，這對偉詮電而言，是一個極具潛力的機會。由於新款蘋果產品有採用 Type-C 接口，偉詮電的技術和產品可能會受到更多市場關注，進一步提升其市場地位和競爭優勢。

趙彭博最後指出，偉詮電持續在 Type-C 概念股領域展現出強勁活力，近期的成交量逐步攀升，市場情感逐漸凝聚，這一趨勢顯示投資者對偉詮電的興趣和信心正在增加，或許預示著股價將繼續保持上升。

偉詮電 彭博 蘋果

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