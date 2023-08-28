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證交所9月將赴美拜會兩大交易所、重量級機構投資者

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

金管會證期局與臺灣證券交易所預計9月中旬赴美會晤紐約證交所、那斯達克交易所及美國證券集中保管結算公司，並與多家重量級機構投資者進行交流，希望向美國機構投資者介紹臺股優勢，加強投資者對臺灣資本市場的信心，吸引更多外資來臺投資。

證交所董事長林修銘自去年7月上任以來推出許多新措施，包括今年7月創新推出全新 ESG InfoHub及投資資訊中心網站（Investment InfoHub - The Taiwan Markets Dashboard），打造一站式資訊服務平台，進一步強化面向國際投資者的服務。

除ESG InfoHub與Investment InfoHub 外，證交所7月還推出多項重大新措施，包括推出「臺灣新經濟產業指數」，以涵蓋四個新增的上市公司產業類別—「數位雲端」、「運動休閒」、「綠能環保」及「居家生活」。

同時還有「臺灣創新板指數」上線，以突顯臺灣的新經濟公司，為了力推創新板，林修銘更於過去一年內親自走訪逾100家潛力企業。

臺灣資本市場面對全球交易所競爭，須積極提升國際競爭力，林修銘上任滿周年，延續打國際盃的使命，9月中旬將再度由證期局長張振山率隊，一對一拜會美國18家機構，除交易所及美國證券集中保管結算公司，尚包含大型資產管理公司、銀行、指數公司、投票顧問公司等，涵蓋資本市場投資過程中全體利害關係人。

證交所表示，外資在臺股市場扮演舉足輕重角色，截至去年底，外資持有臺股比重中，美國占比逾四成，是最主要的外資來源國。

林修銘指出，「臺灣對美國市場與投資人極為重視，我們希望能讓更多美國投資人深入認識臺灣資本市場的投資價值，和機構投資人建立更緊密的關係，力求深化與重要機構投資法人之連結。」

臺灣股市長期以來都備受外國資金青睞，今年至目前為止，外資占臺股持股比重已超過四成，推動臺股一路上揚。

證交所統計，今年截至7月31日止，臺灣股市累計漲幅21.27%，在亞洲股市中排名僅次於日股的27.12%；外資在臺灣累計淨買超金額約92億美元。

臺灣上市公司2022年營收合計達1.31兆美元，創歷年新高，年增率逾5%；以預計可配發現金股息來看，預估殖利率接近5%，在全球位列前茅。

證交所指出，此次訪美也希望向紐約及波士頓當地的機構投資人更新臺灣證券市場重要資訊，並蒐集機構投資者關注之問題以及對臺灣資本市場的建言。

林修銘表示，此次會談是繼2017年證交所赴美引資以來，臺灣證交所和紐約證交所、那斯達克交易所的最大規模實體交流活動，受到高度重視，交流成果令人期待。

紐約證交所 美國

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