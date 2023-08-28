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台灣也囤鹽？ 臺鹽強調勿隨謠言恐慌 股價爆量衝19年高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
記者走訪超市，南投縣內的全聯門市架上仍有販售各式調味鹽，僅1公斤裝台鹽碘鹽多已售罄。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影
記者走訪超市，南投縣內的全聯門市架上仍有販售各式調味鹽，僅1公斤裝台鹽碘鹽多已售罄。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影

近期日本排放氚水事件引發南韓與中國大陸民眾非理性囤鹽，週邊國家的囤鹽潮似乎也燒進台灣，不少民眾至超市搶購食鹽；臺鹽（1737）除強調鹽品檢驗安全無虞，通霄精鹽廠產能足以供應全台民眾食用所需外，也呼籲民眾切勿人云亦云造成不必要的恐慌與囤鹽。

臺鹽上周五股價急漲，今（28）日以40.2元開出，一度拉升至40.5元，創下2004年9月以來的高價，漲幅8.14%，盤中爆出逾2.7萬張的大量，不過股價衝高後，漲勢出現收斂。

面對週邊國家因非理性因素造成食鹽市場波動，臺鹽表示，國內食鹽市場需求約為每年10萬噸，通霄精鹽廠原在國營專賣時期即負責供應民生食用鹽需求，其設計產能以每年10萬噸為規劃，即便鹽品自由化後產量降低至約7萬多噸，但仍能隨時因應市場變化，提高產能供應國內民眾所需。

臺鹽補充說明，由於目前正值傳統中元檔期食用鹽銷售旺季，各項食用鹽品所備庫存均已於7月底前因應普渡祭祀所需適度提高，目前各大通路備貨與供應與過往相較皆屬正常。

針對日本福島含氚廢水問題，臺鹽指出，行政院原子能委員會今（2023）年初成立跨部會因應平台並進行相關監測；臺鹽持續關注原能會監測的數值，積極監控海域水質狀況，相關產品包括澳洲進口天然鹽原料，均送樣至原能會檢測碘、銫、鍶及氚放射性元素，最新送驗產品均無檢出。

針對國外搶囤鹽的消息，臺鹽強調，台灣適逢中元節用鹽旺季和疫情解封，臺鹽的備貨量和銷售量原本就高，目前各通路銷售狀況皆正常；國內自產鹽品供應無虞且提供多項選擇，隨時能增產供應市場需求，且嚴格把關食品安全，無須搶購囤貨。

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