8/28【早晨財經速解讀】鮑爾先鷹後鴿 AI抵得過高利率?上證再破底 陸交易稅減半刺激

美股三大指數上周五（25日）全面上漲，科技股止住連三周頹勢，有助於穩定亞股今天盤勢，但接下來仍面臨向來震盪9月的考驗。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

科技股終結連三周跌勢

聯準會（Fed）主席鮑爾表示對於是否再度升息將「謹慎行事」，他強調，美國經濟成長強勁而持久，可能需要更高的利率來使通膨繼續下降。

鮑爾談話過後，美股徘徊於漲跌之間，尾盤轉而收高。標普500和道瓊工業指數各漲0.7%，那斯達克指數收漲0.9%。

一周下來，標普500和那斯達克各漲0.8%和2.3%，終結連三周頹勢，道瓊周線跌0.5%。

上周發布亮麗財測的輝達（NVIDIA）上周五回落2.4%，一周仍保有6.3%漲勢。費城半導體指數和台積電ADR周五各漲0.4%和0.6%，周線各漲1%和2.2%。

美股接下來面對向來震盪的9月，市場顯然也找不到更重大的激勵因素。據CFRA統計，1945年以來，標普500指數9月平均下跌0.7%，是各月表現最差的。本周五美國將公布非農就業報告。

Fed升息時點 市場押11月

聯準會（Fed）主席鮑爾25日在傑克森洞央行年會致詞時表示，抗通膨未竟其功，Fed將繼續打通膨直到達成任務，但在決定進一步升息前會「謹慎行事」，這使得市場認為鮑爾這次演說「鷹中帶鴿」。市場如今預期，Fed 9月可望按兵不動，如果年底前還會再升息一次，時間點可能在11月或12月。

鮑爾演說結束後，追蹤利率期貨走勢的CME FedWatch Tool顯示，交易員認為Fed在9月19日至20日會議上維持利率不變的機率達83%；11月和12月升息機率各約57%和55%，分別高於一周前的36.1%和31.7%。

巴隆周刊分析，鮑爾這次傑克森洞演說維持「模糊」策略，事實證明，鮑爾關注近期前景，演說中主要重申外界已知的事，即經濟降溫程度可能不像央行之前預期的那麼大，聯準會要採取任何進一步行動時將「審慎行事」。

美歐央行：通膨2%目標不變

美、歐兩大央行總裁25日在傑克森洞舉辦的年度經濟研討會雙雙表明，央行官員將通膨率降至2%的共同目標不會改變。此前，市場曾推測央行可能會調整這一長期來追求的目標，不再堅持降到如此低。

聯準會（Fed） 主席鮑爾在演講中表示：「2%現在是，而且仍將是我們的通膨目標。我們有決心實現並維持一種具有足夠限制性的貨幣政策立場，以便隨著時間推移將通膨率壓低至這一水準。」

歐洲央行（ECB） 總裁拉加德也在研討會上反駁了改變央行2%通膨目標的看法，並表示今年物價成長將繼續放緩，到年底通膨將看起來截然不同。

大陸出招救市 證交稅砍半 收緊IPO

為活躍資本市場與提振投資人信心，大陸證監會、財政部等部門昨天宣布一系列搶救A股政策「組合拳」，包括證券交易印花稅減半、降低融資保證金比率、規範股份減持與收緊IPO等。其中，證券交易印花稅今（28）日實施減半徵收為0.5%被視為最重要的救市措施。

證券交易印花稅減半徵收有可能引發中國9.6兆美元股市出現條件反射式反彈，中國股市對影響市場流動性的政策變化高度敏感。此次下調對中國券商以及使用快速交易策略的量化避險基金來說是一個福音。

中國證監會周日發布的公告說，根據近期市場情況，階段性收緊IPO節奏，促進投融資兩端的動態平衡。

美商務部長訪陸 聚焦半導體

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）27日晚間抵達北京，此行是雷蒙多首次訪陸，將尋求與中國大陸在半導體與人工智慧（AI）等高科技領域對話。

由於美中都有推動關係進展的誘因，預料將能達成安排雙邊具體對話的進展，包括成立美中出口管制小組等，不像國務卿布林肯和財長葉倫只有模糊承諾。

雷蒙多的訪中行程將持續到30日，造訪北京和上海，除了和中國大陸商務部長王文濤碰面，也可能會見中國大陸的高階經濟政策官員。由於美國對陸出口管制是由商務部執行，紐時分析，雷蒙多似乎肩負兩個相衝突的責任，一是受總統拜登付託，強化美中商業關係，同時還要對中國大陸施加近年來最強硬的貿易限制。