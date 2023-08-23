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美寬頻基建接棒 AI 網通扮領頭羊強漲 兆赫爆量攻漲停

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
兆赫。（擷取自公司官網）
兆赫。（擷取自公司官網）

台股今（23）日小幅開高上漲2.78點，開盤指數16,440.39點；綜觀整體市場走勢，網通族群走勢強勁，在美國寬頻基礎建設計畫挹注之下，有望接棒AI扮演多方領頭羊，網通大廠兆赫（2485）今日以21.2元開高走高，買盤力道轉強，開盤僅半小時成交單量就達到1.24萬張，帶股價直線拉升至22.85元，一度衝上漲停板，盤中漲幅仍有逾7%。

隨著「低軌衛星」題材在歐美掀起的熱潮，兆赫也因旗下既有「衛星、有線電視、電力線傳輸及 G.FAST 用戶端設備」等主力產品，帶動近日走勢續強。法人認為，若從產業面來看，今年除了受資金追捧的AI概念族群，網通產業也受到美國總統拜登推出高達420億美元的寬頻基礎建設計畫的挹注，帶領網通族群邁進主流股之列。

據了解，兆赫長期致力研發衛星、數位以及有線電視傳輸領域，日前也因低軌衛星相關討論，數次受到市場關注，而這次再度衝上漲停價，其自身推出的多項網通解決方案，也受到外界關注，對此，法人認為，隨著全球低軌衛星市場不斷成長，相關領域的需求有望日漸升溫。

兆赫所屬產業為通信網路業，受到寬頻基礎建設計畫帶來的龐大商機挹注，近5日股價上漲6.12%，與大盤走勢相比，兆赫的股價漲幅已明顯優於大盤；以籌碼面來看，兆赫近5日獲三大法人合計買超3,642張，其中，又以外資買超3,686 張最多。隨著美寬頻計畫即將問世，分析師看好相關台廠供應鏈有望受惠。

網通 有線電視

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