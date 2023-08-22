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智邦刷新歷史高價 法人：網通股具雙利多支撐 可偏多操作

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
三大法人近日主要買超網通股。經濟日報製表
三大法人近日主要買超網通股。經濟日報製表

大盤於今（22）日開高震盪，加權指數站回5日均線，AI概念股受輝達昨日股價大漲而勁揚，而近期強勢的網通族群今日則漲跌互見，智邦（2345）、鼎天再寫新高，周一攻上漲停的波若威昨日股價則拉回整理。法人表示，網通股兼具AI與美國基建雙題材，可於拉回時沿著五日均線偏多操作。

國泰證券證期處協理簡伯儀表示，長線看好網通族群表現，隨著AI應用範圍提升，將加速市場對於網路升級之需求，再加上美國寬頻基建的利多題材，因此看好網通族群後市營收表現，標的挑選上可觀察基本面例如財報與7月營收表現較佳之個股，操作策略上可於拉回時沿著五日均線偏多操作。

根據CMoney統計，三大法人近5日買超最多的前15檔個股為友訊、啟碁、智邦、兆赫、正文、建漢、中磊、全新、星通、波若威、訊舟、盛達、智易、海華、鼎天，其中，友訊近5日獲三大法人大幅買超逾2萬張，啟碁、智邦、兆赫、正文也獲3,000張以上買超。

進一步觀察族群7月營收表現，智邦（2345）7月營收雙成長，月增2.5%、年增9.7％，今日再度刷新歷史新高價473元，日K已連五紅，累計近一周股價漲幅達23.1%，其他7月營收達雙成長的個股還有全新、智易，7月營收分別月增3.6％、5.7％，年增17.5％、6.7％，兩檔個股昨日股價也皆呈上揚。

簡伯儀表示，提醒投資人，大盤目前強勢族群輪動快速，操作策略上盡量以逢低承接不追高方式進行布局。

營收 網通股 智邦

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