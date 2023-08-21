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聯合再生等七家公司每股淨值跌破票面 暫停融資券

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

上市櫃公司第２季財報公布後，臺灣證券交易所、櫃買中心今(21)日公布上市櫃公司每股淨值資料符合應暫停及恢復融資融券交易名單，聯合再生（3576）、金橋（6133）等七家上市櫃公司因每股淨值低於票面，22日起應暫停融資融券交易。

證交所、櫃買中心公布名單尚不含金融業，其中，每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易的上市公司有聯合再生、金橋、光鼎（6226）；上櫃公司則有金麗科（3228）、錦明（3230）、環天科（3499）及加捷生醫（4109）等四家公司，其股票自8月22日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限。

至於每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易的上市公司有兩家，分別是聚亨（2022）、太極（4934）；上櫃公司包含迎輝（3523）、華容（5328）、松普（5488）及富旺（6219）等四家，股票自22日起恢復融資融券交易。

融券 淨值

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