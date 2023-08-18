金融股成護盤指標 法人看好是存股好時點

台股今（18）日開低震盪，盤中高低點達173.14點，盤面上由航運股、鋼鐵、金融股等類股抗跌，除了航運股大漲之外，金融股也吸引資金進入，成為推升指數翻紅的要角，法人認為，資金輪動下，位階相對較低的金融股吸引買盤進駐，法人建議，存股族可往下買進金融股布局。

台股今日以16,508.46點開出，下跌8.2點，指數開低後先下滑再往上拉升翻紅，一度拉升至16,583.95點，上漲67.29點，可惜上攻力道不足，指數再往下殺，一度下滑至16,410.81點，下跌105.85點。

台股大盤指數震盪，盤面上各類股漲幅以航運股最高，類股漲幅逾2%，散裝、貨櫃、航空股等齊漲；另外，鋼鐵股盤中漲幅逾1%，跌的類股還有塑膠、電器、金融股等，但是電子股走跌，尤其是AI股的跌勢重，拖累大盤指數。

金融股成為護盤要角，早盤一陣急拉，助攻大盤指數翻紅，第一金（2892）、台產、新光金、合庫金、中信金、元大金、上海商銀、永豐金、三商壽等都是上漲的表現，其中台產盤中漲幅逾1%，新光金漲幅0.97%，第一金漲幅0.95%，中信金漲幅0.86%；但國泰金則是下跌，金融股指數維持上漲。

證券分析師張陳浩表示，政府基金在高檔賣出 AI 股之後，在手資金要尋找新標的，跌深的超跌股成為布局標的，大陸碧桂園、中植系爆發機，對台灣金融股來說影響並不大，因此護盤金融股是合理的做法。

張陳浩強調，金融股跌深，位階處於低檔，此時往下買進，正好是存股族買進的好時點，在布局標的上，可以留意龍頭之一的富邦金、內控及長期殖利率優的玉山金、還有具合併想像題材的台新金等。

張陳浩說，金融股也不排除再下跌的可能，主要的影響因續是美國 Fed 持續升息，可能對金融股造成壓力，但他預期，在選舉的因素下，持續升息的機率低。