美股連三黑台股開低 下周 NVIDIA 財報公布成關鍵

針對今（18）日台股盤中表現，台新證券投顧副總經理黃文清表示，今早大盤開低，主因在於美股下跌，不過看似有些低接買盤，雖然外資昨日賣超，但因本土資金的力量支撐，行情暫時止穩，不過仍要觀察整個局勢、國際市場的變化，尤其下禮拜有輝達（NVIDIA）財報公布，該股價表現可能影響 AI 族群的表現。

整體而言，黃文清認為，近日行情會是在區間震盪整理的格局，仍要觀察國際情勢：第一，中國大陸房地產系統性的風險，是否會持續升溫。第二，美股部分則觀察，與台股連動密切的科技公司財報，如下周 NVIDIA 財報公布後的變化，也會是個關鍵。

針對美股連三天下跌，黃文清指出，外資目前仍在調節，近期有些資金流向傳產，而今天航運股也表現強勢，同時也不受科技股下跌影響，部份電子股仍有反彈，短線的跌幅也不小。