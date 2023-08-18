高力短線初步止跌 臺企銀短線跌多打年線
昨（17）日高力（8996）以298元開盤、327元收盤，漲幅8.1%；臺企銀（2834）以13.5元開盤、13.65元收盤，漲幅1.11%。統一投顧陳杰瑞以技術面分析，高力短線出現初步止跌，建議觀察月均線能否攻過高點；臺企銀短線跌多，打到年線，未必是安全進場時間點。
統一投顧陳杰瑞表示，高力目前短線出現初步止跌的訊號，主因在於連續兩天皆出現價漲量增的走勢，KD指標也在低檔黃金交叉向上。此外，高力月均線的扣抵值在相對較高的位置，因此假設明日碰到月均線，則會稍微震盪，若震盪後持續補量上攻，則有機會挑戰高點400點，因此建議近期先觀察高力月均線能否攻過高點。
臺企銀短線跌多，打到年線，陳杰瑞表示，不過今天雖出現明顯漲勢，但紅K棒力道仍不夠強，主因在於量縮、成交量不足，而年線有機會止跌，但K線不足以是明顯的止跌訊號，仍需觀察一兩天後才能判斷，是否有明顯支撐。
另外，陳杰瑞補充，臺企銀因昨日長黑K棒的關係，收盤價必須超過13.7元才能化解短線疲弱的走勢，其次的觀察點在於，目前臺企銀尚未站上5日均線，KD指標也還未交叉向上，未必是安全的進場時間點。
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