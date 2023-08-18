快訊

最新民調／風向一面倒！56.6％看好賴清德當選總統 柯、侯皆低於2成

小公子麵、足球巧克力...25種古早零食熱量曝，第一名是它！營養師授3招減糖

iPhone 14 Pro電池壽命較短？1年後6人列出「電池健康度」真的有慘到

高力短線初步止跌 臺企銀短線跌多打年線

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

昨（17）日高力（8996）以298元開盤、327元收盤，漲幅8.1%；臺企銀（2834）以13.5元開盤、13.65元收盤，漲幅1.11%。統一投顧陳杰瑞以技術面分析，高力短線出現初步止跌，建議觀察月均線能否攻過高點；臺企銀短線跌多，打到年線，未必是安全進場時間點。

統一投顧陳杰瑞表示，高力目前短線出現初步止跌的訊號，主因在於連續兩天皆出現價漲量增的走勢，KD指標也在低檔黃金交叉向上。此外，高力月均線的扣抵值在相對較高的位置，因此假設明日碰到月均線，則會稍微震盪，若震盪後持續補量上攻，則有機會挑戰高點400點，因此建議近期先觀察高力月均線能否攻過高點。

臺企銀短線跌多，打到年線，陳杰瑞表示，不過今天雖出現明顯漲勢，但紅K棒力道仍不夠強，主因在於量縮、成交量不足，而年線有機會止跌，但K線不足以是明顯的止跌訊號，仍需觀察一兩天後才能判斷，是否有明顯支撐。

另外，陳杰瑞補充，臺企銀因昨日長黑K棒的關係，收盤價必須超過13.7元才能化解短線疲弱的走勢，其次的觀察點在於，目前臺企銀尚未站上5日均線，KD指標也還未交叉向上，未必是安全的進場時間點。

臺企銀 KD

延伸閱讀

內資抗外資 台股黑翻紅 國家隊、投信、大戶聯手買超

內資抗外資 台股黑翻紅 國家隊、投信、大戶聯手買超

謝金河：股市又到了換檔的關鍵時刻

謝金河：股市又到了換檔的關鍵時刻

相關新聞

8/18【早晨財經速解讀】恆大破產!鮑爾再緊縮?美債大逃殺 10年殖利率再創高!

法庭文件顯示，曾經是中國大陸第二大房地產開發商的恒大集團周四（17日）依據美國破產法第15章在紐約聲請破產保護。

內資抗外資 台股黑翻紅 國家隊、投信、大戶聯手買超

台股（17）日在外資持續賣超164.6億元下，早盤一度跌破半年線，不過在國家隊與投信、券商、大戶等內資聯盟對抗外資下，點...

散裝塞船效應營運旺到第4季 這兩檔率先飆漲停

散裝旺季卻遇運河乾旱，第4季營運將大好，散裝船業者將受惠，台股今（18）日開低，航運股表現抗跌強勢，盤中類股漲幅逾2%，...

高力短線初步止跌 臺企銀短線跌多打年線

昨（17）日高力（8996）以298元開盤、327元收盤，漲幅8.1%；臺企銀（2834）以13.5元開盤、13.65元...

先進光、亞翔創新高 分析師：股價有望上攻

昨（17）日先進光（3362）以162.5元漲停收盤、漲幅9.80%；亞翔（6139）以82.3元開盤、88.9元收盤，...

漲多 AI 科技股良性整理 法人：自駕車成焦點 AI 晶片功不可沒

從ChatGPT開始，2023年AI科技股帶動資本市場多頭前進，近期美國科技大廠超級財報周進入良性拉回整理後，眼前又是低...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦