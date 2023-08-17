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雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

蘋果新品加持 大立光、欣興法人按讚

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

隨著下半年傳統電子旺季到來，在蘋果新機出貨轉趨增溫下，配合台股跌深反彈，今（17）日盤面上，蘋果供應鏈普遍強勢表態。其中大立光（3008）上漲1.7%、欣興（3037）也走揚1.4%，帶動新iPhone與Macbook族群紛紛上揚。

法人指出，儘管全球總體面仍有部分疑慮，不過隨下半年傳統電子產業營運旺季到來，特別是蘋果iPhone 15系列機款即將面市，台系供應鏈正加緊趕工出貨，使得法人紛紛看好相關台廠下半年的營運表現。

其中手機鏡頭大廠大立光，法人指出，由於預期蘋果iPhone 15備貨量約8,400萬支至8,700萬支，加上iPhone 15 Ultra採用潛望式鏡頭取代傳統望遠鏡頭，玻塑混合鏡頭可望進一步提升產值，帶動大立光下半年營運重回成長軌道。

台系主要蘋果M系列供應商之一的欣興，由於M3晶片可望10月問世，加上傳統消費旺季到來，推升BT載板需求（主要由iPhone推動），配合伺服器帶動ABF載板產能利用率提升，嘉惠下半年營運。

針對大立光、欣興等蘋果鏈，內外資法人多抱持正向觀點。如看多大立光的包括台新投顧的「強力買進」、大摩的「優於大盤」、野村的「買進」等；欣興則有台新投顧的「強力買進」、美銀與野村及瑞銀等證券的「買進」等。

蘋果供應鏈 手機鏡頭 大立光

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