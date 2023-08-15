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財報繳不出來 證交所：這檔個股併案停止交易

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
臺灣證券交易所。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
臺灣證券交易所。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

臺灣證券交易所15日表示，本國上市公司除金融保險公司外，半年報大多已經公告，經形式審閱後，中福（1435）將併案停止交易，亞太電信（3682）打入全額交割，華冠（8101）除繼續列為全額交割股，且併加採行分盤集合競價交易方式，相關處置自17日起實施。

證交所表示，中福前因有證交所營業細則第50條第1項第5款規定情事，其上市有價證券停止買賣在案，但又未依法令期限公告申報第2季財報，核有同細則第50條第1項第1款規定情事，公告自17日起將其上市有價證券併案停止買賣。

亞太電信最近期公告申報的財報顯示，淨值已低於財報所列示股本二分之一，核有同細則第49條第1項第1款規定情事，證交所已公告自17日起，將其上市有價證券列為變更交易方法。

此外，華冠前因有同細則第49條第1項第1款及第3款情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，經查最近期公告申報的財報顯示，淨值已低於財務報告所列示股本十分之三，核有同細則第49條第1項第1款、第3款及第49條之2第1項第4款規定情事，證交所公告自17日起，將其上市有價證券繼續列為全額交割股，併加採行分盤集合競價交易方式。

財報 證交所 亞太電信 華冠

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