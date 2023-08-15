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投資級與非投資級債 單周迎來資金淨流入

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

包括美國7月非農就業人數與最新通膨數據好壞紛雜，市場持續消化相關資訊，美國公債殖利率震盪走高，債市資金流向分歧。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周包括投資級與非投資級債迎來資金淨流入，其中非投資級債資金動能由負轉正、資金情緒改善；新興市場債資金則呈淨流出狀態。

安聯投信表示，過去一周釋出的經濟與通膨數據顯示通膨持走低，不過消費者物價指數年增率低於預期的同時、生產者物價指數則是高於預期，引發市場對聯準會未來貨幣政策的不同解讀；不過隨著美國經濟可能走向軟著陸，美國10年期公債殖利率單周走揚12個基點收在逾4.1%位置。觀察全球債市，包括政府公債與主要投資級債指數單周多收黑；美國、歐洲與全球非投資級債指數單周則是全線收紅，為債市中表現較強者。

安聯投信表示，雖各國通膨陸續呈現放緩狀態，但降幅低於預期，已開發國家核心通膨仍在相對高位，使多數已開發市場國家央行或將維持既有緊縮政策；其中美國實質利率雖已來到正值以上，但仍偏緊俏的就業市場與高於目標的通膨，將使聯準會將政策利率維持於高檔一段時間。

在其他主要央行部分，安聯投信表示， 歐洲通膨或將迫使歐洲央行持續升息，但能源價格的回落也有可能減緩通膨壓力，並使歐洲央行緊縮貨幣政策於下半年有望放緩；日本央行部分則是為了確保經濟與通膨穩定增長，可能維持既有寬鬆貨幣政策；來到新興市場國家，則因升息周期早於已開發國家、通膨回落較為明確，故今年貨幣政策反而有放鬆空間。

安聯投信表示，隨著主要國家實質利率陸續回到正值之上，後續升息空間有限，利率風險低於去年，可伺機增加並維持債券水位；此外，因通膨降幅低於預期，短時間內降息機率較低，故仍應以收息為主要目標，而目前信用債收益高於公債、且基本面仍穩健，建議可聚焦評級較佳的優質信用債，透過息收累積投資報酬率。

進一步觀察信用債基本面，安聯投信表示，扣除公用事業的投資級債企業負債比略為上升、但涵蓋率仍在歷史高檔；此外，BBB級投資級債正向展望比例高過負向展望、淨升評的金額也仍為正數。在非投資級債部分，負債比仍在次貸風暴以來相對低位、覆蓋比也仍在歷史高位；從違約率來看，BB與B級非投資級債約率僅有約0.3%，明顯較評級較低債券為佳，評價相對具有吸引力；整體來說，信用債基本面仍穩健。

通膨 美國公債

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