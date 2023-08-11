快訊

影／竹女校友反對改隸今赴母校送連署書 校長首度回應了

5款限時免費LINE貼圖來了！這小犬惹人疼、還有超Q馬來貘不下載對不起自己

營養師揭「15種湯麵熱量+避雷」指南 牛肉麵是大地雷！

台積電（2330）第二季法說會重點整理！專家：AI未來少不了護國神山身影

聯合新聞網／ 股海老牛
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台積電法說會為何如此重要？

護國神山！佔台股比重近30%，做為半導體龍頭股，主要客戶為蘋果、輝達、聯發科等，經營團隊「喊水會結凍」的那種。

台積電產業鏈位居「中游」段，先進製程供應佔比達全球9成！未來AI領域，少不了台積電的身影。

Q2營運：符合預期

營收為 156.8 億 美元，符合財測 152~160 億美元高標。

毛利率為 54.1%，高於財測 52~54%。

營益率為 42%，高於財測 39.5~41.5%。

EPS 為 7.01 元，季減12.2%，年減23.3%。

公司控管成本開支、匯率優於預期，抵銷產能利用率下降的影響！

Q3財務預測

預估營收為 5143.6~5390億 新台幣，季增 7~12.1%。

預估毛利率仍在50%以上；預估營益率近40%。

第三季營收持續受客戶庫存調整影響，可預期第二季應為營運谷底。

毛利率則來自3nm良率影響而下滑 2~3%，長期目標維持 53%以上。

全年展望

全年營收從年減 1~6%，下修至年減 10%。

預估2023Q4營收，將較Q3小幅衰退，隱含對下半年狀況，並未如原先預期強勁。

先進製程進度

3奈米為下半年關注焦點

2奈米目標進度2025年量產

美國廠量產將遞延半年

受惠AI需求，台積電將加倍擴充CoWoS產能

老牛總結

為何要關注台積電法說會

半導體龍頭，佔台股權重近30%，喊水會結凍，具有牽一髮動全身的實力。

台積電未來展望

台積電調降下半年營收預期，同時可關注AI訂單效應及景氣回溫力度。長遠來看，依台積電技術領先優勢，2024年起仍具高度成長性。

台積電加倍擴充CoWoS產能

受惠AI需求，台積電正加大CoWoS廠，預計產能將於2025年擴充至3萬片，相關CoWoS設備供商將直接受惠。

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2330台積電 法說會 AI 半導體

延伸閱讀

00878還可存…選擇獲利了結行嗎？ 他曝關鍵原因：買高也不後悔

股市今年怎進場？ 專家用「價格殖利率」決定：以合庫金（5880）、00878、0056為例

00929又要配息了該搶進嗎？ 安娜媽咪點出四關鍵

台企銀（2834）提存6.81億 網怨：到底在幹嘛？股東只在乎1件事

相關新聞

台積電（2330）第二季法說會重點整理！專家：AI未來少不了護國神山身影

護國神山！佔台股比重近30%，做為半導體龍頭股，主要客戶為蘋果、輝達、聯發科等，經營團隊「喊水會結凍」的那種。

台股早盤漲逾百點 MSCI 新增成分股、技嘉開漲4元

台股今（11）日開盤上漲9.95點，開盤指數點16,644.65點，早盤漲逾百點，來到16,760.06點；MSCI新增...

8/11【早晨財經速解讀】七月CPI達標!油氣上漲Q4恐出現變數?台股跳水AI股殺停?

美國7月整體消費者物價指數（CPI）比去年同期上升3.2%，雖比6月升幅3%稍微擴大，但主要是由於基期效應所致，而且升幅比市場預估的3.3%還低，因此並不足以證明通膨重新回升，市場最新預期聯準會（Fed）9月會議可能不會進一步升息，或許從明年初就開始降息。

上市櫃營收 寫今年最強 蘋鏈帶旺總體業績逾3.2兆元

受惠於蘋果拉貨、旺季效應，以及新台幣匯率貶值，上市櫃公司7月合計營收達3.26兆元，月增0.37%，連三月成長，年減8....

MSCI指數調整 台股權重兩降一維持

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重分別下調至15.40%、17...

入選 MSCI 全球標準指數成分股 技嘉開高重上300元

MSCI 明晟公布最新季度調整，MSCI 全球標準指數（MSCI GLOBAL STANDARD INDEXES）成分股...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦