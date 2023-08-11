台積電（2330）第二季法說會重點整理！專家：AI未來少不了護國神山身影

美國7月整體消費者物價指數（CPI）比去年同期上升3.2%，雖比6月升幅3%稍微擴大，但主要是由於基期效應所致，而且升幅比市場預估的3.3%還低，因此並不足以證明通膨重新回升，市場最新預期聯準會（Fed）9月會議可能不會進一步升息，或許從明年初就開始降息。

2023-08-11 08:44