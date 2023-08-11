台積電（2330）第二季法說會重點整理！專家：AI未來少不了護國神山身影
台積電法說會為何如此重要？
護國神山！佔台股比重近30%，做為半導體龍頭股，主要客戶為蘋果、輝達、聯發科等，經營團隊「喊水會結凍」的那種。
台積電產業鏈位居「中游」段，先進製程供應佔比達全球9成！未來AI領域，少不了台積電的身影。
Q2營運：符合預期
營收為 156.8 億 美元，符合財測 152~160 億美元高標。
毛利率為 54.1%，高於財測 52~54%。
營益率為 42%，高於財測 39.5~41.5%。
EPS 為 7.01 元，季減12.2%，年減23.3%。
公司控管成本開支、匯率優於預期，抵銷產能利用率下降的影響！
Q3財務預測
預估營收為 5143.6~5390億 新台幣，季增 7~12.1%。
預估毛利率仍在50%以上；預估營益率近40%。
第三季營收持續受客戶庫存調整影響，可預期第二季應為營運谷底。
毛利率則來自3nm良率影響而下滑 2~3%，長期目標維持 53%以上。
全年展望
全年營收從年減 1~6%，下修至年減 10%。
預估2023Q4營收，將較Q3小幅衰退，隱含對下半年狀況，並未如原先預期強勁。
先進製程進度
3奈米為下半年關注焦點
2奈米目標進度2025年量產
美國廠量產將遞延半年
受惠AI需求，台積電將加倍擴充CoWoS產能
老牛總結
為何要關注台積電法說會
半導體龍頭，佔台股權重近30%，喊水會結凍，具有牽一髮動全身的實力。
台積電未來展望
台積電調降下半年營收預期，同時可關注AI訂單效應及景氣回溫力度。長遠來看，依台積電技術領先優勢，2024年起仍具高度成長性。
台積電加倍擴充CoWoS產能
受惠AI需求，台積電正加大CoWoS廠，預計產能將於2025年擴充至3萬片，相關CoWoS設備供商將直接受惠。
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