AI千金股跳水 世芯-KY跌停、創意失守半年線

台股今（10）日開低走低，盤中重挫逾200點，AI股再度跳水，千金股也是跌勢沈重，世芯-KY（3661）盤中亮燈跌停，滑落至2,000元之下，拱手讓出股后；創意（3443）盤中重挫逾6%，失守半年線；緯穎（6669）則是大跌逾7%，股王信驊（5274）也是下跌表現。

台股今日以16,827.11點開低，一度下滑至16,601.17點，盤中大跌逾200點，主要是AI概念股殺聲震天，世芯-KY、技嘉（2376）、華星光（4979）等多檔跌停，拖累指數重挫，千金股也是下跌居多。

世芯-KY 6月合併營收26.1億元，月減4.14%，為單月歷史次高，年增147.01%，累計上半年合併營收136.62億元，年增144.25強%，創同期新高。

法人認為，世芯目前掌握美系科技大廠 ASIC 訂單，看好今年將進一步貢獻業績表現，加上其他美系客戶的先進製程晶片開發案，預估今年獲利將超過四個股本，再創歷史新高；另外，在 MSCI 成分股部分，本土法人預期世芯納入成分股的機會較高。

緯穎第2季稅後純益26.15億元，每股純益14.96元；累計上半年稅後純益59.13億元，每股純益33.82元，上半年賺進三個股本，緯穎表示，第3季將針對 Meta 新伺服器平台出貨，第4季則量產亞馬遜AI伺服器，加上明年中東雲端供應服務商的AI伺服器大單，將進入新成長期。

美系外資報告指出，看好2023年全球人工智慧（AI）資本支出將隨著需求強勁增長，將2023年全球AI資本支出占比從24%上調到27%，對亞洲雲端半導體族群上台廠點名台積電、創意、世芯-KY、緯穎等，都給予「優於大盤」評等，信驊則是中立評等。

世芯-KY今日以2,045元開低，盤中重挫至跌停1,865元，跌落至2,000元關卡價位之下，且從股后退位；創意今日以1,320元開低，雖一度翻紅至1,350元，但仍不交賣壓再往下跌，一度下滑至1,240元，失守半年線，盤中跌幅逾6%。

緯穎早盤以1,640元開出，一度下滑至跌停1,525元，盤中跌幅逾7%；股王信驊早盤以2,265元開低，一度翻紅至2,340元，之後再往下殺，一度下滑至2,210元，盤中跌幅逾1%。