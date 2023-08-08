台股AI族群 重掌兵符

AI族群昨（7）日重掌兵符，領軍台股大盤一度大漲188點站回萬七，惟市場觀望AI續航力、上市櫃財報與營收表現，終場漲幅收斂，上漲152點收16,996點，萬七得而復失。

值得留意的是，昨日當沖比上升至近三日最高的41.6%，但上市當沖買賣量則降至近11個交易日最低的2,735億元，連帶使成交量縮至近11個交易最低3,281億元；此外，融資因市場出現穩定而增加32.5億元至2,255億元，近九日增加最多；融券則小增0.4萬張至29.7萬張。

法人動態上，外資與自營商同步縮減賣壓，分別賣超31.8億元與39.5億元，為連三賣與連五賣；投信連三買並增加買超至31.9億元，為今年第五多；八大公股行庫則趁勢換銀彈，終止連四買轉賣超12.5億元。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清看法，台股測試季線支撐後收紅並見初步止穩，研判短期台股以區間16,600至17,300點盤整；AI概念股跌深反彈，技術面打出一隻腳，預期仍是盤面主流，但李秀利與黃文清認為，儘管籌碼整理不影響基本面趨勢，但AI族群反覆測試也會導致指數無表現空間，但可留意蘋果概念股、選舉概念股、金融股、電動車概念股等趁機而入的機會。

昨日盤面焦點集中在AI股，緯創、廣達、台光電等多檔人氣指標股鎖漲停，使得上市電腦設備指數上漲5.8%為全市場最多；碳權概念股趁臺灣碳權交易所揭牌而利多出盡，指標股農林跌停、華紙重挫8%，上市造紙指數下跌3.6%為全市場最多。

至於千金股，七千金檔數不變，但世芯-KY漲停收2,040元，使得市場再度出現三檔2,000元以上的千金股，而信驊下跌2.9%讓出股王寶座予大立光。

在權值股部分，權王台積電上漲4元收558元、聯發科收平盤、鴻海及聯電等權值股則同步收黑，好在汽車族群撐盤，挹注加權指數上漲152點或0.9%，收16,996點。