眾達-KY除息／每股配2.5元 大股東千萬股利入袋

光通訊模組廠眾達-KY（4977）今（2）日進行除息交易，每股配發現金股利2.5元，以昨日收盤價91.3元計算，現金殖利率達2.74%，參考價為88.8元，息值合計為2.5元。最大股東為 OpNow Solutions Holdings （BVI）, Inc. 法人董事，持股數達8,118,598股（約等於8,118張持股）因此配息收入相當可觀，預計將有2,029.64萬元現金股利入袋。

據公開資料顯示，截至今年6月份董事長陳靖仁共持有96,556股（約等於96張持股），這次配息預計將可入袋24.13萬元，而眾達第二大股東為 Max Fine International Inc. 公司，截至今年6月份共持有383,662股（約等於383張持股），這次配息預計將可入袋95.91萬元。

眾達已與博通密切合作布局、導入量產，而博通去年8月就宣佈與騰訊集團合作開發 CPO 的新型網路交換模組，而眾達負責外部光源的開發，但此技術進入量產還要3年至4年，如果全球經濟情勢有變化，可能造成量產時間延後，而眾達目前旗下32G 光收發模組的新版本已完成，未來市況仍需觀察。

據了解，眾達第1季營收 7.79 億元，年增 43%，毛利率 27.99%，年增 6.23 個百分點，營益率 20.87%，年增 8.59 個百分點，稅後純益 2 億元，季減 0.3%、年增 368.4%，每股純益 2.52 元。以籌碼面來看，眾達近5日獲三大法人合計買超達521 張。