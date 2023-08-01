7月 AI 救台股 漲最兇的竟是這檔銅板股
台股昨（31）日收月線，終場收在17145.43點，總計上漲229.89點，漲幅1.35%，月成交量7.96兆元，更是創下去年8月以來單月新高；據統計，7月個股漲幅排行前10名漲幅全部超過60%，其中華泰（2329）單月上漲95.4%位居榜首，漲幅相當驚人。
根據統計，7月個股漲幅排名前10依序為，華泰以95.4%位居榜首，研揚、華星光、台光電三者皆上漲逾70%排名二、三、四，材料-KY、上詮、力致、台燿、威盛、波若威等漲幅皆有超過60%。
華泰7月以23.5元開出，7月最高一度來到51.2元，漲幅逾9成，漲勢非常凶猛，不過7月來華泰還是屬於「銅板股」，股價並未正式超越50元關卡。
華泰第2季營收39.99億元，季增22.91%，年減6.75%，單季毛利率18.53%，營益率10.47%，稅後純益5.14億元，每股純益0.72元，累計上半年營收72.52億元，營業毛利10.62億元，營業利益5.19億元，稅後純益6.94億元，每股純益0.98元。
華泰IC封測業務以NAND Flash封測為主，業界認為，在全球記憶體大廠三星減產效益奏效後，NAND Flash下半年供需有機會趨於健康，看好產業下半年將出現較明顯的反彈，華泰營運也可望同步加溫。
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