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台股「非電子」表現強 AI 族群不宜過度追高

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台新投顧副總黃文清表示，由於今日美股上漲，台股稍早也隨之開高，不過盤中還是有一些震盪。路透
台新投顧副總黃文清表示，由於今日美股上漲，台股稍早也隨之開高，不過盤中還是有一些震盪。路透

針對今（1）日台股盤中走勢，台新投顧副總黃文清表示，由於今日美股上漲，台股稍早也隨之開高，不過盤中還是有一些震盪。針對AI族群近日下跌的情況，他直言「AI族群漲這麼多了，包括短線上，其實這個籌碼相對都比較凌亂」，甚至成交量昨日(7/31)已爆量、下殺，此現象反映出在此時間點不宜過度追高，而續觀察的重點包括：美國重量級科技股的財報，還有台灣在8月中之前，上市櫃公司也會陸續公布財報的時間點，因此也會是檢驗股價是否合理的過程。

黃文清表示，AI相關的股票，短線上看起來是承受一定程度的獲利了結賣壓，他提醒，今天可能還會是一個區間震盪整理的格局，而今天表現較強的類別包含，玻璃、陶瓷、塑膠、觀光、航運等，皆集中在非電子的部分。

黃文清補充，若股價跟獲利的數字有落差的話，可能股價上面都會使出一定程度的壓制。今天看起來其實也是這樣情況，所以還是會有比較大的一個界線，但指數震盪的過程當中，可以挑選基期比較低的類股。

黃文清 AI 台股

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