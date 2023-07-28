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緯創「關禁閉」期間持續漲 出關首日爆9萬張大量 盤中失守5日線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

挾著AI題材，推升概念股飆漲，緯創（3231）今年來股價飆漲逾4倍，先前因多次被列注意股遭證交所列為處置股，不過，在「關禁閉」期間，股價仍是持續上漲，期間漲幅達16%，今（28）日解除處置恢復正常交易，「出關」首日股價爆量下跌，開盤逾半小時就爆出逾9萬張的成交量，股價滑落至5日線之下。

緯創挾著AI題材股價狂飆，今年來從29.4元一路往上漲，日前一度衝達161.5元的歷史天價，截至昨日收盤，今年來股價上漲423.8%；即使因遭交易所處置，在「關禁閉」的7月14~27日期間，股價持續上漲創下天價記錄。

緯創今日「出關」恢復正常交易，以154元平盤開出後一度往上拉升至156.5元，可惜股價再往下跌，一度下滑至146元，盤中下跌，5日線失守，成交量爆出逾9萬張，居台股成交量亞軍，僅次於華紙（1905）。

緯創 台股成交量

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