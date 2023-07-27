還有一天可以申購！這兩檔增資新股抽中現賺萬元
亞航（2630）增資股今（27）日抽籤，中籤率0.85%，以收盤價45.45元計算，抽中1張可望賺進10,450元，接下來相繼有元晶（6443）、智聯服務（6751）將公開抽籤；沒跟上這幾檔也還有賺抽籤紅包的機會，大眾控（3701）、進泰電子（3465）增資新股公開申購到明日（7/28）截止，以今日收盤價計算，幸運中籤者可賺進逾萬元。
想參加新股抽籤賺紅包的人要把握機會，在這一波的上市櫃公司增資股抽籤熱潮中，除了已截止申購的元晶、智聯服務，剛公開抽籤的亞航外，目前在申購中的還有3檔，包括大眾控及進泰電子申購截止日都是7月28日，預計8月1日抽籤，另外，四維航（5608）申購日為7月27~31日，預計8月2日抽籤。
亞航每股承銷價35元，今日抽籤，中籤率0.85%，以收盤價45.45元計算，中籤者可獲利10,450元，報酬率29.9%，新股將在8月4日撥券；明日將公開抽籤的元晶預估中籤率1.57%，每股承銷價27.1元，以今日收盤31.7元計算，中籤可賺進4,600元，報酬率17%，新股將在8月7日撥券。
宏碁（2353）小金雞智聯服務預計7月31日公開抽籤，預估中籤率0.16%，每股承銷價90元，以今日收盤價112元計算，若抽中可望獲利22,000元，報酬率24.4%，新股將在8月8日撥券。
增資新股公開申購將在明日截止的有大眾控及進泰電子，將同步在8月1日公開抽籤，大眾控預估中籤率1.1%，每股承銷價50元，以今日收盤價61.2元計算，中籤可賺11,200元，報酬率22.4%，新股將在8月9日撥券。
進泰電子預估中籤率0.52%，每股承銷價74.5元，以今日收盤價84.7元計算，中籤可獲利10,200元，報酬率13.7%，新股將在8月9日撥券。
四維航公開申購日期為7月27~31日，預計8月2日公開抽籤，每股承銷價18元，以今日收盤價19.7元計算，中籤可獲利1,700元，報酬率9.4%，新股將在8月10日撥券。
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