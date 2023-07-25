營運動能轉強可期 法人調高這檔矽智財股目標價近五成
矽智財股M31（6643）第2季獲利表現超標，加上北美客戶新案子及 FinFET 發酵，法人看好隨費用增幅逐年收斂，可望發揮更大營運槓桿效益，上修今、明年獲利預估值，同時將目標價調高近五成，突破千元大關。
投顧法人分析，雖然新案時程遞延影響授權金認列、權利金亦受晶圓廠產能利用率下滑而動能減緩，M31第2季營收略低於預期，但拜費用較少所賜，調高單季獲利預估值約18%。
M31上半年授權金仍是營收成長根基，其中，八成以上為先進製程28奈米以下IP，主要 HV、Embedded Flash 等特殊製程，並持續往22/28奈米演進。
法人表示，M31的 Foundry 逾八成來自基礎元件 IP，主要貢獻除來自22至28奈米等特殊製程平台以外，新增12至16奈米 FinFET 新製程平台開案動能強勁，至於 Fabless 高速介面 IP 以22至28奈米為大宗，未來AI/HPC應用推升下，製程往16奈米以下快速發展，並且往3至5奈米做效能優化。
M31今年主要成長動能來自新增北美大型 Foundry 客戶新平台開發、北美IC/IP客戶委外開發、製程持續往16奈米以下推升、車用平台新案導入等，其中，在大客戶 Foundation IP 委外開發由特殊製程轉進 FinFET 具指標性意義。
雖然 Fabless 新案相對保守，但研發動能持續，法人預估2021至2026年高速傳輸 Interface IP 產業年複合成長率達18%，加上北美客戶新案子/FinFET 發酵，費用增幅將逐年收斂，可望發揮更大營運槓桿效益。
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