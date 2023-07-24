快訊

直播／杜蘇芮颱風最新路徑曝 最快今晚8時發布海警

馬斯克沒騙人！推特速改Logo還改網域「X.com」 他「愛X成癡」紀錄曝光

有勞保又有國民年金 退休前怎規劃？專家：三種方式可選擇

新興亞股吸金王 國際資金連13周淨流入印度股市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額
外資對亞洲股市買賣超金額

國際股市不穩定，新興亞股跟隨動盪，資金上周淨流出台股12.4億美元，加權指數下跌1.5%，在新興亞股中，淪為後段班；上周表現第一名則為越南，上漲1.5%，資金流入0.5億美元。值得注意的是，印股連13周資金淨流入，推動印度成為今年來最吸金的新興亞股國家。

6月半導體財報表現未能創高，上櫃半導體月營收為今年次高，上市半導體則高於今年平均，致台股上周出現較大震盪。中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，短線空頭氣焰強，近期外資獲利調節，以電子類股為主，故大盤面臨較大修正壓力，惟亞股及日股資金持續流入態勢未變，科技發展趨勢向上，盤勢調整正為布局時點。

就半導體產業而言，進入後疫情時代，半導體廠商從2022年9月開啟庫存調整，迄今已經歷三個季度，歷史庫存循環週期約莫4-5季度，目前接近尾聲。此外，客戶第2季持續進行庫存調整，產能利用率為季減，毛利率同步調整下滑，隨著庫存調整進入尾聲，加上第3季手機/PC新品推出加上伺服器平台放量，將迎來明顯復甦，帶動產能利用率至75%~80%，預計營收季增15%~20%，毛利率可望回升，預期下半年增率（HoH）將達21%-26%，拉回即為長線布局時點。

繼連三周資金外流，越股上周迎來小幅淨流入，股市收1,185.9點，較前一周上漲1.5%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，降息政策刺激下，越股成交量回暖，近月成交量突破季線，根據統計，截至2023年第2季度末，證券公司存款餘額較上季度增加，顯示投資人對於資金投入股市的興趣提高，亦有助券商手續費收入增加，最明顯的就是，券商股價今年以來遠勝大盤。

張晨瑋說，市場多頭氣氛轉強，對不動產的擔憂也逐步淡化，預期資金有望流向風險性資產，持續觀察信貸增長速度，匯率走勢是否維持穩定，以及第2季市場財報表現。

半導體 亞股 台股

延伸閱讀

慶祝擴增航線 越捷航空台灣飛越南機票最低1850元起

八大女偷走500萬搭機離逃往越南 木工男友質問她辯稱「借用」

一張照片揭台越秘史 越南最後的王子曾來台推獨立運動

越南股市 投資價值浮現

相關新聞

台股上漲2.91點 三大法人賣超176.22億元

台股今（24）日小幅上漲，盤中最高一度來到17098.73點，大盤指數終場收17033.61點，上漲2.91點，漲幅0....

年領股息133萬 拆解選股邏輯！謝富旭：找潛力股留意財報「這指標」

今年以來，AI概念股股價表現亮眼，手中沒有相關個股的投資人不禁「望股興嘆」。

守住月線！台股小漲2點收17,033點 台積電跌2元收558元

台股今（24）日收盤上漲2.91點，收盤指數17,033.61點，成交量4,045.23億元，守住月均線；台積電（233...

無懼外資上周倒貨 造紙類股挾碳權題材吸金反彈

造紙類股挾碳權題材發威，再度成為盤面吸金人氣王，在永豐餘（1907）集團發動攻勢下，上演反彈行情，上市造紙類股指數盤中來...

美國制裁俄羅斯礦業公司 街口投信：有助銅價未來表現

由於投資人對中國大陸宣布的經濟刺激措施感到失望，使得上周五(21日)基本金屬呈現拉回下跌的走勢，其中CME銅價下跌0.4...

AI造浪華碩再飆漲停 台光電、健鼎強漲

AI伺服器需求大增，概念股飆漲，華碩上週宣布AI伺服器接單滿至明年，今天股價再拉漲停板至366元；AI伺服器材料供應商台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦