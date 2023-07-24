新興亞股吸金王 國際資金連13周淨流入印度股市

國際股市不穩定，新興亞股跟隨動盪，資金上周淨流出台股12.4億美元，加權指數下跌1.5%，在新興亞股中，淪為後段班；上周表現第一名則為越南，上漲1.5%，資金流入0.5億美元。值得注意的是，印股連13周資金淨流入，推動印度成為今年來最吸金的新興亞股國家。

6月半導體財報表現未能創高，上櫃半導體月營收為今年次高，上市半導體則高於今年平均，致台股上周出現較大震盪。中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，短線空頭氣焰強，近期外資獲利調節，以電子類股為主，故大盤面臨較大修正壓力，惟亞股及日股資金持續流入態勢未變，科技發展趨勢向上，盤勢調整正為布局時點。

就半導體產業而言，進入後疫情時代，半導體廠商從2022年9月開啟庫存調整，迄今已經歷三個季度，歷史庫存循環週期約莫4-5季度，目前接近尾聲。此外，客戶第2季持續進行庫存調整，產能利用率為季減，毛利率同步調整下滑，隨著庫存調整進入尾聲，加上第3季手機/PC新品推出加上伺服器平台放量，將迎來明顯復甦，帶動產能利用率至75%~80%，預計營收季增15%~20%，毛利率可望回升，預期下半年增率（HoH）將達21%-26%，拉回即為長線布局時點。

繼連三周資金外流，越股上周迎來小幅淨流入，股市收1,185.9點，較前一周上漲1.5%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，降息政策刺激下，越股成交量回暖，近月成交量突破季線，根據統計，截至2023年第2季度末，證券公司存款餘額較上季度增加，顯示投資人對於資金投入股市的興趣提高，亦有助券商手續費收入增加，最明顯的就是，券商股價今年以來遠勝大盤。

張晨瑋說，市場多頭氣氛轉強，對不動產的擔憂也逐步淡化，預期資金有望流向風險性資產，持續觀察信貸增長速度，匯率走勢是否維持穩定，以及第2季市場財報表現。