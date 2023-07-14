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期交所調高緯創期貨契約及選擇權契約保證金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
伺服器概念股緯創股價波動劇烈。圖／鍾張涵翻攝
伺服器概念股緯創股價波動劇烈。圖／鍾張涵翻攝

臺灣期貨交易所7月17日調高緯創（3231）期貨契約（DXF）、緯創選擇權契約（DXO）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，這次調高因緯創經證交所於7月13日公布為處置有價證券（處置期間為7月14日至7月27日），期交所依規定調高緯創期貨契約（DXF）、緯創選擇權契約（DXO）所有月份保證金適用比例，自7月17日（證券市場處置生效日次一營業日）一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於7月27日一般交易時段結束後恢復為調整前之保證金。

期交所表示，參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

緯創 臺灣期貨交易所 期交所

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