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生技月起跑！投信、自營喊衝藥華藥等個股 成台股盤面新亮點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
投信、自營商開始喊衝族群權王的藥華藥（6446）、以及台耀等個股，相關個股成為台股近期盤面的新亮點。圖／聯合報系資料照
投信、自營商開始喊衝族群權王的藥華藥（6446）、以及台耀等個股，相關個股成為台股近期盤面的新亮點。圖／聯合報系資料照

生技月報到！產業話題發燒之際，業績近月以來也逐漸加溫，也吸引法人買盤開始轉向、搶搭生技列車，其中，投信、自營商開始喊衝族群權王的藥華藥（6446）、以及台耀等個股，相關個股成為台股近期盤面的新亮點。

亞洲最重要的生技指標大展之一「亞洲生技大展」將在7月26日揭幕、展出五天，無論參展家數、攤位數都更超過疫情前，規模創史上最大；台新投顧副總黃文清表示，此次大展聚焦AI智慧醫療、細胞治療、精準療法、BIO+ICT、減重藥品等五大亮點，相關話題將成為生技股近期亮點。

而根據統計，生技股6月營收已在逐步加溫，為生技月提前暖身，包括藥華藥、強生、德英、科妍、台耀等5家單月營收創歷史新高，顯示此次生技月除了市場話題外，還具基本面支撐。

隨生技股業績面、題材面逐漸成為台股焦點，法人買盤也開始轉向。其中，投信近五日一舉買超生技權王藥華藥1.2億元、晶碩7,900萬元，資金集中度最高。自營商則是主打台耀、軒郁、藥華藥、北極星藥業。合計國內法人近期搶攻生投股、在近五日買超千萬元的個股，包括藥華藥、台耀、軒郁、北極星藥業等4檔。

分析師表示，藥華藥近期獲利法人青睞，主要在於美國NCCN在去年的治療指引中，針對高風險PV病患治療，僅將藥華藥旗下長效型干擾素新藥Besremi列為細胞減滅療法的其他建議藥物，在最新2023年NCCN治療指引中，針對低風險／高風險PV病患治療，將Besremi列為細胞減滅療法的首選藥物，將有利未來營運表現，美國市場可說已進入爆發期。

藥華藥 生技股 自營商 基本面 台股

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